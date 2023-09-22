Игорь Артамонов: Точно знаем потребности всех действующих предприятий и инвесторов, которые только строят заводы

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ. Его провёл Президент России Владимир Путин. Обсуждалось развитие рынка труда. Глава государства подчеркнул, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Что является одним из важнейших индикаторов эффективности экономической политики страны и её социального измерения. При этом Президент отметил, что это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.

Владимир Путин уделил особое внимание занятости молодёжи и созданию для молодых специалистов современных условий труда с достойной оплатой. Как сообщил Президент, по предварительным прогнозам, в России в ближайшие 10 лет число молодых людей будет расти и к 2030 году составит 8,3 млн граждан в возрасте 20 – 24 лет, в 2035 году – уже 9,7 млн, что на 2,4 млн больше, чем сейчас.

«Это в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии – за прошлые годы, да и сейчас мы стараемся делать здесь всё по максимуму. Сейчас мы с вами должны их приумножить, наши усилия, создать для молодёжи все условия для успешного карьерного старта», – подчеркнул Владимир Путин.

Игорь Артамонов отметил, что в решении ряда озвученных Президентом задач Липецкая область уверенно продвигается. В частности, в регионе значительно снизился уровень безработицы. «Сегодня мы уже не говорим о дефиците рабочих мест. Вакансий много – мало подходящих кадров. Мы стараемся нивелировать этот дисбаланс. Перепрофилируем колледжи и техникумы, чтобы готовить востребованных специалистов. Абсолютно согласен с Президентом. Если при остром дефиците кадров в стране выпускник испытывает трудности с поиском работы, то возникают вопросы к руководителям учебных заведений – какие у вас методики и как вы подготовили выпускника к будущей работе?» — сказал губернатор.

С прошлого года Липецкая область участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». На базе учебных заведений создаются образовательные кластеры. Программа отличается сокращёнными сроками обучения с акцентом на практике, гарантией трудоустройства на предприятие, которое участвует в кластере, высококлассными педагогами и мастерами производственного обучения, прошедшими программу повышения квалификации. «Мы закупили современное оборудование – теперь в занятиях гораздо больше практики, а значит, уровень подготовки серьёзно выше. У нас уже три кластера. В этом году набрали на «Профессионалитет» почти 1900 первокурсников», – отметил губернатор.

Найти работу в Липецкой области стало проще и быстрее благодаря модернизации центров занятости, которую регион завершит до конца года. В офисах «Работа России» карьерные консультанты помогают не только найти специальность, но и пройти бесплатное переобучение, оформить соцконтракт, открыть собственное дело. С начала этого года в региональную службу занятости обратились 21 853 человека, из них трудоустроены уже 17 758 соискателей. В среднем карьерные консультанты помогают людям подобрать профессию за 1,4 месяца.

«Одно из ключевых прозвучавших предложений — внедрение комплексного прогнозирования потребностей в кадрах и перестроение системы профобразования в соответствии с трендами рынка труда. Такую работу ведем. Точно знаем потребности всех действующих предприятий и инвесторов, которые только строят заводы. Кстати, на стадии отбора инвесторов сразу обсуждаем, какие кадры им будут нужны, чтобы увеличить набор на необходимые специальности или ввести новые», – прокомментировал губернатор.