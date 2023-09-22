Выходные в Воронеже: юбилей Рахманинова, саксофонист, скрипка XVIII века, фестиваль винтажа

фестиваль винтажа Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАХМАНИНОВСКИЙ КОНЦЕРТ

22 сентября в ВКЗ пройдет литературно-музыкальный концерт «Рахманинов. Симфония жизни». Прозвучат легендарные произведения композитора: Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент), Концерт №2 для фортепиано с оркестром (третья часть, финал), фортепианные пьесы, романсы, отрывки из писем, дневников Рахманинова и воспоминания его современников. В программе кроме симфонического оркестра ВКЗ примут участие солистка Большого театра России Анастасия Сорокина (сопрано), доцент РАМ имени Гнесиных Павел Домбровский (фортепиано), артист Юрий Смышников (художественное слово). В фойе развернется выставка «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор» Российского национального музея музыки, а уличные художники на специальных больших стендах будут рисовать граффити, вдохновляясь сочинениями Рахманинова. Начало в 19.00, вход свободный - по регистрации. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЮБИЛЕЙ ГАМЗАТОВА

23 сентября в библиотеке имени Никитина состоится концерт «В горах мое сердце», посвященный 100-летию советского поэта, прозаика, публициста, общественного и политического деятеля, переводчика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В исполнении солиста арт-студии «Акколада», дипломанта и лауреата многочисленных конкурсов Юрия Сулеина (бас-баритон) прозвучат песни на стихи Расула Гамзатова: «Берегите друзей» (на музыку (Аедоницкого), «В новогоднюю ночь» (на музыку Френкеля), «Долалай» (на музыку Кажлаева), «Есть глаза у цветов» и «С любовью к женщине» (композитор Фельцман), «Исчезли солнечные дни» (комппозитор Паулс), «Лишь одна» (на музыку Колмановского) и другие.

Концерт пройдет в «Никитинке» (пл. Ленина, 2, 4-й этаж, лекционный зал) 23 сентября в 15.00, 12+

СКРИПКА XVIII ВЕКА

22 и 23 сентября в филармонии выступит участница проекта «Музыкальная сборная России», лауреат международных конкурсов, скрипачка Анна Савкина. Она сыграет воронежцам на скрипке Томмазо Балестриери 1752 года. Вместе с симфоническим оркестром под руководством Игоря Вербицкого Анна Савкина исполнит Концерт для скрипки с оркестром № 2 си минор Белы Бартока. Также зрители услышат Симфонию № 41 «Юпитер» до мажор Моцарта. Концерты пройдут в пятницу в 19.00 и субботу в 18.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ САКСОФОНИСТА

24 сентября в рамках абонемент №2 «Классика и не только…» симфонический оркестр ВКЗ сыграет с ведущим российским саксофонистом Сергеем Колесовым. Музыкант стал первым российским обладателем Гран-при самого престижного международного конкурса саксофонистов имени Сакса (Бельгия, 2006), одержав победу среди 176 лучших исполнителей разных стран. В программе: Концерт для саксофона Глазунова, Концерт для саксофона «Четыре картины Нью-Йорка» Молинелли, Три прелюдии Гершвина, Танго этюды, Либертанго, танго Oblivion Пьяццоллы. Начало в 19.00, 6+

афиша ВКЗ

КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ

23 и 24 сентября во дворце Ольденбургских в рамках проекта «Дворцовый Weekend» пройдет концерт «Танго втроем». В программе инструментальные композиции Астора Пьяццоллы, танго и милонги, классика и неоклассика, а также пьесы в джазовом стиле в авторских аранжировках. Исполняют трио Mon’Ochrome - Алексей Макареев (бандонеон), Максим Сывороткин (гитара), Татьяна Дылькова (фортепиано). Начало в 14.00, 6+

ФЕСТИВАЛЬ ВИНТАЖА

23 сентября во дворце Ольденбургских пройдет фестиваль моды и экологии «Баш Винтаж». В программе покажут эко-тренды в моде, модные показы дизайнеров на первом этаже дворца, лекции и мастер-классы, ярмарка с изделиями ручной работы, танцевальные перфомансы, выставка эко-арта, экскурсия про безотходное производство в Рамони в XIX веке. Сам фестиваль бесплатный, вход в дворцовую зону платный. 6+