Воронежский депутат поддержал волонтеров объединения «Золотые руки ангела»

фото: Воронежская городская Дума

Депутат Воронежской городской Думы Андрей Зачупейко с начала спецоперации помогает военнослужащим. Поэтому к нему обращаются и волонтеры. Недавно просьба поступила от добровольческого объединения «Золотые руки ангела».

Организацию образовали несколько неравнодушных женщин, которые хорошо шьют. Нашли помещение в подвале многоэтажного жилого дома и организовали мастерскую. Сегодня в волонтерском объединении порядка 30 человек.

фото: Воронежская городская Дума

Они шьют носилки, средства для эвакуации раненых с передовой, подсумки и так называемые «пятиточечники» - специальные подстилки, чтобы бойцу комфортнее было лежать на голой земле. Дополнительно изготавливают эвакуационные стропы, с помощью которых безопасно перемещают раненых. Готовые изделия оперативно отправляются в зону СВО.

Координатор организации Елена Дмитриева отметила важность такой работы, ведь одни пошитые носилки – это несколько спасенных солдатских жизней. Но есть и проблемы. Одна из главных – нехватка рабочих рук. О чем Елена Владимировна и рассказала депутату городской Думы Андрею Зачупейко. Андрей Викторович на встрече с коллективом волонтерской организации обсудил возможные варианты сотрудничества.

- Мы помогаем раненым и будем рады принять в свои ряды волонтеров. Приглашаем всех неравнодушных людей, благотворителей и будем благодарны за любой вклад в наше общее дело, - сказала Елена Дмитриева.

фото: Воронежская городская Дума

Чтобы стать волонтером объединения «Золотые руки ангела» особые навыки в работе не важны, правильно шить здесь обещают научить. Было бы желание помогать. Благодаря стараниям волонтеров, на фронт уже отправлено более 150 тысяч тактических носилок для спасения раненых.

Также женщины попросили депутата помочь с дополнительным помещением для размещения пошивочной мастерской, прежнее с нагрузкой уже не справляется. Кроме того, нужны несколько швейных машинок и информационная поддержка организации. Парламентарий обещал посодействовать в этих вопросах

фото: Воронежская городская Дума

.- Поскольку столы, на которых производится пошив, достаточно большие, людям даже негде присесть. Поэтому будем искать дополнительное помещение, которое будет более удобным для работы. Другие вопросы также без внимания не останутся, - заверил депутат.