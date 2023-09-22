В Воронеже победителей фотоконкурса наградили экскурсиями по историческим местам

фото: Воронежская городская Дума

В Воронеже наградили победителей Фотоконкурса «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой». Благодарственные письма и призы получили наиболее активные участники.

Конкурс проходил в преддверии Дня города. Его организовал молодежный совет при Воронежской городской Думе и при поддержке депутата Андрея Соболева.

Принять участие в нем могли все желающие горожане. Для этого требовалось отобрать личные фотографии достопримечательностей и знаковых мест Воронежа и разместить на своей странице в соцсети «Вконтакте». Лучшие работы определяли жители столицы Черноземья онлайн-голосованием в течение суток - с 16 по 17 сентября.

В голосовании приняло участие свыше 900 человек, которые и определили победителей.

фото:Ирина Рубцова

1 место - Ирина Рубцова с фотографией, на которой изображен Кукольный театр,

фото:Ирина Рубцова

2 место - Елена Рубцова с работой с видом на корабль «Гото Предестинация»,

фото:Дмитрий Комаров

3 место - Дмитрий Комаров с фото Воронежского водохранилища.

Чествовал победителей Андрей Соболев. Помимо благодарственных писем от Воронежской городской Думы, они получили возможность принять участие в экскурсиях по историческим местам Воронежа. За 1 место вручались билеты на туристический «Графский поезд», за 2 место – на экскурсию в Дворцовый комплекс Ольденбургских с уютным чаепитием на веранде, а за 3 место - на экскурсию по Воронежу от Туристско-информационного центра.

Депутат Андрей Соболев поблагодарил участников конкурса и отметил, что их фото позволили под новым углом посмотреть на архитектуру зданий и городской пейзаж. А каждый снимок говорит об искренней любви автора к Воронежу. И пожелал, чтобы подобные мероприятия проводились чаще.