Депутаты горДумы предложили выделить средства для оснащения кабинетов ОБЖ в Воронеже

фото: Воронежская городская Дума

В связи с этим депутаты городского парламента озаботились оснащением школьных кабинетов, где будут преподавать этот предмет.

Напомним, Минпросвещение РФ решило объединить ОБЖ с мероприятиями по патриотическому воспитанию школьников. Новый предмет будет включать модули начальной военной подготовки для мальчиков и девочек, в том числе и курс по тактической медицине. Перед введением новой дисциплины в школах по всей России проверяют оснащенность кабинетов ОБЖ. И на деле оказывается, что в них нет и половины того оборудования, которое необходимо. На решение вопроса отвели год.

За помощью представители школ Воронежа обратились к депутатам городской Думы. Так, парламентарию Андрею Зачупейко поступило несколько таких просьб. С инициативой оказать помощь школам по оснащению кабинетов ОБЖ он обратился к председателю Воронежской горДумы Владимиру Ходыреву.

Предложение было поддержано. В итоге, благодаря совместной работе горДумы и мэрии Воронежа в 2023 году на эти цели будет направлено 3,8 млн рублей за счет зарезервированных в казне средств.

В зависимости от потребностей и укомплектованности кабинетов для 103 школ города приобретут макеты малогабаритного автомата Калашникова и магазинов с учебными патронами к нему, макеты гранат, комплекты складных шин и другое оборудование, а также учебные стенды.

К слову, проблема с оснащением кабинета ОБЖ была решена недавно в средней школе №21. В ее решении помог спикер горДумы Владимир Ходырев в рамках наказов избирателей. Сейчас помещение для занятий полностью оснащено необходимым оборудованием и обучающими материалами.