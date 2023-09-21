Игорь Артамонов: Это будет интересно школьникам и студентам

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов, находящийся сейчас в Великом Новгороде, где сегодня с его участием состоится заседание Президиума Госсовета РФ, встретился с аспирантами ЕГУ имени И.А. Бунина. Они принимают участие в Чемпионате высоких технологий, который проводится в Новгородской технической школе.

Липецкая команда соревнуется в компетенции «Организация и управление ESG-проектами». Анастасия Полтева, Михаил Дядищев и Анна Петренко по руководством своего наставника Ирины Усачёвой продемонстрировали профессиональные навыки в производственном экологическом контроле, мониторинге технического состояния средств и систем защиты окружающей среды в организации, проведении проверок соблюдения технических режимов, связанных с загрязнением окружающей среды, контроле обращения с отходами. Особое место в рамках соревнований занимают полевые изыскания – участники собирают первичную информацию географической направленности, систематизируют её для прогнозирования, планирования и управления природными и социально-экономическими территориальными системами. Выполняют конкурсные задания команды с помощью высокотехнологичного оборудования.

В компетенции «Организация и управление ESG-проектами» Липецкая область на федеральном уровне представлена впервые. На встрече с губернатором аспиранты ЕГУ предложили проводить в регионе чемпионаты по таким же компетенциям.

«Отличная идея, мы её обязательно поддержим. Уверен, это будет интересно школьникам, студентам, работодателям, а для образовательных организаций станет стимулом к повышению уровня подготовки специалистов для сферы высоких технологий», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.