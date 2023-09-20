Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов обозначил приоритеты работы депутатского корпуса в осеннюю сессию

фото: Воронежская областная Дума

Во встрече, которую провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, приняли участие вице-спикеры регионального парламента Александр Солодов и Сергей Рудаков, председатели и зампреды думских Комитетов.

Владимир Нетёсов обозначил приоритеты законодательного собрания на предстоящую осеннюю сессию, в их числе – рассмотрение проекта областного бюджета на ближайшие три года. Депутаты наметили план работы Комитетов Воронежской областной Думы, а также обсудили разработку законодательных инициатив, актуальные направления деятельности в округах, совершенствование работы с обращениями жителей региона, адресную помощь гражданам, поддержку волонтерских проектов.

фото: Воронежская областная Дума

Еще один из пунктов повестки был посвящен реализации областной адресной инвестиционной программы, а также возможности включения в нее ряда социальных объектов в округах в среднесрочной перспективе.

В ходе встречи народные избранники также обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей, в том числе в рамках сотрудничества с государственным фондом «Защитники Отечества». Как отметила председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, при активном участии депутатов регионального парламента здесь достаточно эффективно удается решать как бытовые вопросы участников спецоперации и их близких, так и вопросы узкоспециализированные, требующие взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей, депутатские приемы на площадке фонда «Защитники Отечества», а также работа с социальными координаторами госфонда в районах области для оперативного решения вопросов ветеранов боевых действий будет продолжена.

фото: Воронежская областная Дума

Первое заседание осенней сессии регионального парламента состоится 21 сентября. Депутатский корпус планирует рассмотреть блок законопроектов, направленных на совершенствование системы исполнительных органов Воронежской области, ряд изменений, связанных с организацией работы Правительства региона, а также приведением областного законодательства в соответствие федеральному.