Игорь Артамонов: В этом году мы встречаем артистов Большого театра

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи» откроют артисты Большого театра. 26 сентября зрители увидят программу, подготовленную к 150-летию С. Рахманинова, в которую вошли опера «Алеко» и Симфония №2.

На фестивале представят свои постановки Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова, Театр Et Cetera под руководством Александра Калягина, Московский театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, а также театры Орла, Курска, Сергиева-Посада, Мелихова, Ельца и Музыкально-драматический театр им. Бровуна из Донецка.

«Фестиваль «Липецкие театральные встречи» - всегда знаковое событие в культурной жизни региона. В этом году мы встречаем артистов Большого театра, что, несомненно, говорит о том, что уровень фестиваля растет», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завершится фестиваль гала-концертом учащихся Академии Русского балета им. Вагановой под руководством Николая Цискаридзе и премьерным спектаклем Театра им. Вл. Маяковского «Старший сын» с Игорем Костолевским в главной роли.