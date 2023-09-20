Самолет Су-34 упал в Воронежской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области упал истребитель Су-34 - есть ли пострадавшие

20 сентября в Воронежской области потерпел аварию самолет СУ-34. ЧП произошло около 10 утра. Минобороны России сообщает, что экипаж успел катапультироваться. В машине было два летчика, они живы, их здоровью ничего не угрожает. Они уже эвакуированы на аэродром базирования.

По данным Минобороны, плановый учебно-тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.

По данным источника «КП», авария произошла в Каширском районе, истребитель упал в поле около поселка Колодезный и загорелся.

Причины падения истребителя Су-34 в Воронежской области

По факту случившегося проводится проверка. Военные устанавливают причины ЧП. По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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