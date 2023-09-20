Самолет Су-34 упал в Воронежской области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 сентября в Воронежской области потерпел аварию самолет СУ-34. ЧП произошло около 10 утра. Минобороны России сообщает, что экипаж успел катапультироваться. В машине было два летчика, они живы, их здоровью ничего не угрожает. Они уже эвакуированы на аэродром базирования.
По данным Минобороны, плановый учебно-тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.
По данным источника «КП», авария произошла в Каширском районе, истребитель упал в поле около поселка Колодезный и загорелся.
По факту случившегося проводится проверка. Военные устанавливают причины ЧП. По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
он