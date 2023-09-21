Депутаты горДумы раскритиковали отчет о подготовке Воронежа к отопительному сезону

фото: Воронежская городская Дума

В городском парламенте прошло заседание постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству. Главный вопрос, который подняли народные избранники, касался подготовки Воронежа к отопительному сезону 2023-2024.

Заместитель управления ЖКХ мэрии Игорь Черенков отчитался перед парламентариями о работе в этом направлении. Сотрудники профильной структуры по состоянию на сегодняшний день проверили 33 организации и выдали 12 паспортов готовности. При этом всего в Воронеже 50 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. На 6 сентября готовность многоквартирных домов, где есть централизованная система теплоснабжения, и объектов соцсферы составляет 86%, а готовность многоэтажек – 85%.

фото: Воронежская городская Дума

Доложили депутатам и о проблемах. Они возникли с подготовкой многоэтажек, которые находятся в управлении ГК «ПИК-Комфорт». Из 1874 МКД промыто и опрессовано лишь 1417. При этом отставание фиксировалось уже с начала подготовки к отопительному периоду. Что касается других УК, то они промыли и опрессовали 99% жилфонда.

Черенков отметил, что в этом году показатели в домах, которые обслуживает «ПИК-Комфорт», гораздо хуже, чем были в прошлом. Хотя и тогда проблем хватило – в некоторые многоэтажки тепло дали с опозданием и сопровождалось все это множеством коммунальных аварий.

Председатель постоянной комиссии городской Думы Александр Сысоев напомнил, что в 2022 году на середину сентября были подготовлены 92% МКД. А сегодня по данным УК их количество составляет от 26% до 77%.

- По этому поводу было сформировано несколько обращений в государственную жилищную инспекцию, в прокуратуру, через средства массовой информации, что должно существенно повлиять на ускорение подготовки многоквартирных жилых домов к отопительному сезону, - подчеркнул депутат.

фото: Воронежская городская Дума

Парламентарии предложили пересмотреть наказания за срыв сроков подготовки многоэтажек к зимнему периоду. Например, депутат Дмитрий Швецов раскритиковал практику, когда штрафы налагались на директоров, поскольку методы не оправдали себя. Руководство компаний попросту становилось заложниками ситуации, не могли уволиться и начиналось дробление организаций. Пример тому - ГК «ПИК-Комфорт». Парламентарии пришли к выводу, что наказывать нужно только сами компании, так как ключевые решения принимаются не директорами.