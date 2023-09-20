В Воронеже разработают единые критерии для благоустройства дворов

фото: Воронежская городская Дума

На заседании постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Воронежской горДумы рассмотрели предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж». Об этом рассказали в думской пресс-службе 20 сентября.

Парламентарии заслушали доклад замруководителя управления ЖКХ горадминистрации Игоря Черенкова. Чиновник отметил, что предложенные изменения являются дополнениями к существующим подпрограммам. Так, требовалось скорректировать финансирование подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий», поскольку в нее добавили работы по созданию «Аллей памяти» и благоустройству участков возле них. Такие общественные пространства планируется сделать на 163 городских территориях. Ранее с инициативой дополнить перечень работ при благоустройстве выступили представители управ Советского и Железнодорожного районов. Сейчас уже заключены контракты с подрядными организациями по созданию «Аллей памяти», и они приступили к работам.

Общий объем финансирования подпрограммы увеличился на 56,6 млн рублей и составил 379, 4 млн.

Следующее изменение коснется программы, регламентирующей капремонт многоэтажек в Воронеже. Ее финансирование увеличится на 2,5 млн рублей. В перечень ремонтируемых домов добавлен еще один. В итоге в 2023 году капитально обновят 66 МКД.

фото: Воронежская городская Дума

Кроме того, на 171,7 млн рублей вырастет финансирование мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов. В 2023 году планируется установить на территории Воронежа 1406 контейнеров и урн, предназначенных для раздельного накопления ТКО. Помимо этого, благоустроят 268 контейнерных площадок.

Мнение депутатов высказал председатель постоянной комиссии по ЖКХ городского парламента Александр Сысоев. Он отметил положительный характер предложенных изменений. Депутаты порекомендовали принять проект на ближайшем заседании горДумы.

Депутат от партии КПРФ Олег Гуков резонно заметил, что в программе речь идет о комплексном благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, но на деле оказывается совсем не так. Народные избранники убеждались в этом входе выездных инспекций. Например, после установки детской игровой площадки не меняется покрытие внутри двора и многое другое. Игорь Черенков пояснил, что о проведении тех или иных работ не всегда удается договориться с жильцами домов и убедить их участвовать в софинансировании. А без согласия собственников жилья это сделать невозможно.

Депутаты по итогам заседания поручили чиновникам управления ЖКХ выработать основные общие критерии по проведению комплексного благоустройства и придерживаться этих правил. А управам и УК - проводить активную разъяснительную работу с населением.