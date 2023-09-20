В Воронеже делают компоненты, позволяющие заряжать телефоны в 4 раза быстрее

Внешне воронежские зарядки ничем не отличаются от обычных, зато выполняют свои функции в четыре раза быстрее. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже разработан проект, который в перспективе поможет совершить настоящую революцию в отечественной электронной промышленности. В мире уже вовсю создаются компоненты на основе нитрида галлия на кремнии, заменяющие кремниевые изделия в силовой и СВЧ-электронике. В столице Черноземья от этого тренда не отстают. Разработанные в АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ) транзисторы, выполненные по данной технологии, - пока единственные в России, производимые серийно. Специалисты рассказали подробнее о перспективах этого направления.

- Во-первых, хотел бы остановиться на плюсах новой технологии. При применении полупроводниковых приборов на основе нитрида галлия на кремнии достигается увеличение мощности конечного изделия, с одной стороны, и уменьшение его габаритов - с другой, - поясняет генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько. - Для иллюстрации того, как это происходит на практике, приведу конкретный пример. Каждый день мы используем зарядные устройства для телефонов, смартфонов. И конечно, хотим, чтобы гаджеты заряжались как можно быстрее. Вот это и позволяет делать новая технология. Зарядка с использованием транзисторов на основе нитрида галлия на кремнии дает возможность в четыре раза быстрее заряжать телефоны и смартфоны. И не только их: наши нитрид-галлиевые компоненты могут применяться и в устройствах зарядки электросамокатов, электромобилей.

Генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько. Фото: предоставлено АО «НИИЭТ».

Сотрудники НИИ показали зарядку, в которой используются компоненты на основе новых материалов. Внешне она практически не отличается от обычных. Шнуры к ней тоже можно использовать стандартные.

- В беспилотных летательных аппаратах такие компоненты позволяют увеличить и дальность полета, и массу груза, которую коптер способен перенести, - рассказал еще об одном преимуществе новой технологии Игорь Семейкин, технический директор института.

К слову, проект по созданию на предприятии кристального производства на основе нитрида галлия на кремнии поддержал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров во время своего визита на предприятие. Вот только для широкомасштабного производства нужны большие вложения. Фабрику теоретически можно построить за четыре года, но для этого нужно очень серьезное финансовое вливание - более 9 миллиардов рублей. В институте очень рассчитывают на государственную помощь, так как проект действительно стратегически важен для развития отечественной электронной промышленности. В том же Китае уже есть несколько подобных фабрик, а в России пока нет ни одной.

– Другим направлением деятельности института является разработка и производство интегральных микросхем. Одна из последних разработок – микроконтроллер, оптимизированный под требования приборов учета электроэнергии, - продолжает Павел Куцько. - Сейчас идет активная замена старых счетчиков на новые, интеллектуальные устройства. И крайне важно, чтобы в устанавливаемых счетчиках использовались отечественные компоненты.

Воронежские микросхемы способны совершить революцию в отечественной электронной промышленности. Фото: Юрий КОЗЛОВ

– Кроме того, в семействе производимых предприятием микросхем есть микроконтроллеры, специализированные для управления электроприводом. Одна из потенциальных областей их применения – бытовая техника. В частности, их можно использовать для управления двигателем стиральных машин, - добавил Игорь Семейкин.

Вот вам ответ, господа европейцы, на то, курочим ли мы стиральные машины, чтобы достать из них чипы для военных квадрокоптеров. Да у нас и свои микросхемы найдутся, не волнуйтесь!

Для потребительского рынка специалисты НИИЭТ разработали док-станцию для видео-конференц-связи. На идею о разработке полезного гаджета для смартфона воронежских ученых натолкнул… коронавирус.

- Дело в том, что в условиях пандемии стал бурно развиваться дистанционный режим работы, в частности общение в режиме видеоконференций. На дистанционное обучение переходили школьники и студенты. В то же время демонстрировать учебный материал, сидя вплотную к экрану гаджета, неудобно. Поэтому мы и создали для смартфона специальную платформу. Она реагирует на голос и позволяет отслеживать говорящего в пределах комнаты. Скажем, преподаватель при использовании этой платформы может подойти к виртуальной доске в глубине помещения, а ученики не будут терять его из виду, - объяснил суть новинки Павел Куцько.

Телефон на платформе еще и выглядит очень внушительно. Особенно, когда вращается. Словом, и с внешним видом у нового приспособления все в порядке. Кстати, воронежский НИИ сейчас перешел на двухсменную работу. А способен и на трехсменную. Возможно, придется и на это пойти. Потребность в отечественной микроэлектронике растет не по дням, а по часам.