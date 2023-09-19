Нововоронежская АЭС: «Вахта Памяти – 2023» Концерна «Росэнергоатом» завершилась захоронением останков 22 красноармейцев

Фото - Юрий Холодов

15 сентября на мемориальном кладбище Сторожевского плацдарма состоялось захоронение 22 красноармейцев, отдавших свою жизнь за Родину. Они были преданы земле по христианскому обряду под оружейные залпы почетного караула.

«В свое время мы приняли правильное решение поддержать инициативу объединения поисковых отрядов атомных станций в единую общественную организацию. У людей есть запрос по велению души участвовать в такой работе. Профсоюз выступает коммуникатором, который доносит важную информацию до руководства. Благодаря этому выстраивается правильная политика поискового движения Концерна. Для чего все это нужно? Для наших детей! Так мы показываем, насколько важна информация о подвигах наших дедов. Память должна жить и передаваться от поколения как драгоценная эстафета», - выразил уверенность председатель первичной профсоюзной организации Концерна «Росэнергоатом» Борис Ярёмин.

Всего за десять дней масштабных работ в окрестностях села Коротояк, хуторов Аверино и Мостище, где в годы войны развернулись кровопролитные бои, поисковикам удалось эксгумировать останки 23 погибших воинов Красной Армии. Также найдены различные детали самолета и танка с заводскими номерами, что позволит внести ясность в судьбу боевых машин.

Рядом с останками одного красноармейца была обнаружена ложка с инициалами, что оставляет надежду на установление именных данных. Его захоронение пройдет после завершения процедуры идентификации с использованием архивных данных. Возможно, потребуется и медицинская экспертиза ДНК.

Сводный отряд Межрегионального общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Концерна «Росэнергоатом» представляли более 60 членов поисковых отрядов: «Пересвет» Нововоронежской АЭС, «Аверс» Балаковской АЭС, «Калина» Калининской АЭС, «Высота» Курской АЭС, «Сосновый бор» Ленинградской АЭС, «Обелиск» Смоленской АЭС и «Родник» Ростовской АЭС.

Следующую «Вахту Памяти» Концерна «Росэнергоатом» планируется провести следующей весной в Сосновом бору - месте расположения Ленинградской АЭС.

Справка

«Вахта Памяти» Концерна «Росэнергоатом» проводится ежегодно на местах боев Великой Отечественной войны. В полевых условиях соблюдаются нормы Закона РФ «Об увековечении памяти при защите Отечества», положения приказа Министра обороны РФ «Об утверждении порядка организации и проведения поисковой работы общественными объединениями, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти», и утвержденные Меры поддержки проведения поисковой работы на территории Воронежской области.

Важным условием для уверенного развития России является уважение к славной истории своей страны. Воспитание любви к Родине играет важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки проектов по самым разным направлениям. «Росэнергоатом» активно участвует в работе по сохранению памяти о славных достижениях предыдущих поколений. Помимо раскопок на местах бывших боев, поисковики Концерна проводят социальные акции, просветительскую работу с молодежью, организуют различные патриотические мероприятия.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС