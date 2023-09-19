Последние новости Воронежа на 19 сентября 2023 года: мемориальная доска герою СВО, украденные саженцы и отставка чиновника

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже открыли мемориальную доску погибшему во время СВО Андрею Грому. Памятный знак появился в школе №87, которую окончил герой. Как сообщили в управе Коминтерновского района, на церемонии побывали родственники военного, члены ветеранской организации и волонтеры. Супруга и мама героя передали в музей школы его личные вещи. Андрей Гром учился в филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Службу в армии начал в звании сержанта в Хабаровске, в штабе Восточного военного округа. С начала спецоперации ушел на фронт. Андрей Гром геройски погиб, прикрывая боевых товарищей.

В Воронеже покинул пост руководитель регионального департамента физической культуры и спорта. Указ о прекращении полномочий Дмитрия Соболева подписал губернатор Александр Гусев. Чиновника освободили от занимаемой должности с 16 сентября 2023 года - в связи с истечением срока действия контракта. Дмитрий Соболев возглавлял департамент физкультуры и спорта Воронежской области с марта 2022 года.

Спасатели помогли беспомощной жительнице Воронежа. Вызов в диспетчерскую поступил 17 сентября с улицы Минской. Женщина просила о помощи из-за двери квартиры. Гидравлическим инструментом специалисты вскрыли дверь и обнаружили пенсионерку. Она упала с кровати и не могла самостоятельно встать. Спасатели оказали пожилой горожанке необходимую помощь. А 16 сентября на ул. 20-летия Октября в приямок дома упал мужчина и потерял сознание. Сотрудники службы спасения подняли пострадавшего наверх с помощью носилок и альпинистского снаряжения, а затем передали медикам. По данным пресс-службы ГО ЧС Воронежа, за прошедшую неделю спасатели 62 раза выезжали на различные происшествия.

В воронежском сквере имени Бунина украли шесть только что высаженных горных сосен. Занимающийся благоустройством подрядчик написал заявление в полицию. Растения выкопали за две ночи. Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина отметила, что судя по камерам, совершил кражу один и тот же человек. Согласно методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, причиненный незаконным уничтожением посадок вред составил более 125 тысяч рублей.