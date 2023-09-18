Безоговорочная победа: «Единая Россия» получила 78% мандатов на всех уровнях выборов

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В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. «Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

«На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России». Все они одержали уверенные победы с серьёзным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин», - сообщил Андрей Турчак.

В четырёх регионах – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области – состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

«Везде победа за «Единой Россией». Депутатами избраны Солтан Узденов, Юрий Нестеренко, Сергей Ерёмин и Дмитрий Аверов», - сказал секретарь Генсовета.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

«На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%», - отметил Андрей Турчак.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

В заключение секретарь Генсовета отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента.

«Партия к ним готова», - сказал Андрей Турчак.

Со своей стороны секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который принимал участие в заседании по ВКС, сообщил, что в рамках Единого дня голосования-2023 на территории региона проходили 48 избирательных кампаний различного уровня.

«В первую очередь, благодарю наших избирателей, которые проявили гражданскую активность и выразили доверие кандидатам, выдвинутым партией. Напомню, что ко всем кандидатам от «Единой России» предъявляются высокие требования, начиная с этапа участия в предварительном голосовании. Как представителям правящей партии нам важно оправдать доверие граждан и оперативно отвечать на обращения, которые адресует общество. Стабильное развитие региона и страны, адресная социальная поддержка жителей, реализация народной программы партии – вот те задачи, над исполнением которых мы сегодня трудимся. И эта работа обязательно будет продолжена.

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Впереди – масштабная избирательная кампания по выборам главы государства. И мы, безусловно, поддерживаем выбранный президентом Владимиром Владимировичем Путиным курс на консолидацию, сплочение общества, на последовательное развитие России», - подчеркнул Владимир Нетёсов.

С 8 по 10 сентября в России проходил Единый день голосования. На выборах-2023 заместят более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выбирали депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах проходили выборы высших должностных лиц, в Хабаровске — мэра города. В Крыму выбирали депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области — по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике — по одномандатному округу №16, в Красноярском крае — по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.