Последние новости Воронежа на 18 сентября 2023 года: сбитый беспилотник, проблемы с горячей водой, ничья «Факела»

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Украинский беспилотник сбили в Новоусманском районе утром 17 сентября. По данным Минобороны России, около 9.40 была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России». В правительстве Воронежской области добавили, что аппарат выявили и подавили силами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений также нет. Губернатор поблагодарил военных за работу.

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Уралом». Матч в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги наша команда провела на выезде. Встреча состоялась в воскресенье, 17 сентября. Игра завершилась со счетом 0:0. «Факел» набрал пятое очко и поднялся на 15 место, позади пока только «Балтика» из Калининграда. Следующий матч в чемпионате воронежцы проведут 25 сентября. На Центральном стадионе профсоюзов они сыграют с казанским «Рубином». Начало в 19.00.

В Воронеже снизят температуру горячей воды в 56 домах Коминтерновского района. Это связано со строительством дублера Московского проспекта. На участке от улицы Лизюкова до Хользунова перекладывают трубы водяных сетей. Изменения температуры коснутся жителей Бульвара Победы, улиц Лизюкова, Жукова, 60 Армии и Хользунова. Работы планируют завершить до 25 сентября. Горожанам обещают сделать перерасчет коммунальной платы за эту горячую воду в сентябре.

В Воронеже объявили о сборе денег на памятник Святителю Митрофану. 17 сентября в столице Черноземья прошло масштабного празднование 400-летия первого епископа Воронежского. Мощи святого пребывают в Благовещенском соборе. Поклониться им приезжают паломники со всей России. В начале сентября власти твердили проект памятника Святителю Митрофану. Монумент изображает одну из встреч святого отца с Петром I. Памятник планируют установит на Адмиралтейской площади. 17 сентября объявили сбор средств на него. Реквизиты для пожертвования по ссылке.