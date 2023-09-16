Воронежцы обсуждают гибель троих мужчин при взрыве гранаты в Россоши

Силовики не комментируют ЧП в Россоши

Жители Воронежской области 16 сентября в соцсетях сообщили о взрыве и погибших в Россоши. Информация появилась в местных пабликах. По словам очевидцев, ЧП произошло утром в частном доме. Его якобы снимали несколько мужчин. Они вышли во двор, после чего произошел взрыв.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, из-за небрежного обращения рванул боеприпас. Погибли три человека. По неофициальным данным, еще нескольких пострадавших госпитализировали.

Официально ни полиция, ни военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону случившееся не комментируют.