«Дюймовочка», зарядка с Олимпийской чемпионкой и концерты звезд: Воронеж празднует День города

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня, 16 сентября, Воронеж празднует свой 437-й день рождения. Рано утром в храмах прошли торжественные богослужения о здравии города и его жителей. Старт началу мероприятий был дан в 10 утра. В Кольцовском сквере, на площадке у Агропрома и на площади Ленина заработали площадки с разными активностями.

На зарядку становись!

Горожане и гости Воронежа побывали на традиционной благотворительной выставке-ярмарке «Белый цветок», посетили уроки и мастер-классы прикладного искусства и народных промыслов под названием «Город мастеров». Желающие смогли попробовать себя в кузнечном деле в школе-практикуме. Ну и чтобы чувствовать себя бодрыми весь день, утро начали с тренировки на свежем воздухе, которую провела Олимпийская чемпионка, гордость Воронежской области - гимнастка Ангелина Мельникова вместе со своими юными воспитанниками

Фото - мэрии Воронежа

Большой педагогический опыт

Официальная часть мероприятия состоялась в 12.00 на площади Ленина у театра оперы и балета. Торжественная церемония была посвящена Году педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным. И это символично, отметили участники мероприятия. Первые школы в Воронежском крае открылись в XVII веке еще во времена первого воронежского епископа святителя Митрофана. И вся история нашего города тесно связана с деятельностью выдающихся педагогов и наставников – Андрея Киселева, Николая Бунакова, Александра Чернонога, Марина Картавцева. Не случайно в этом году в качестве почетных гостей на церемонию открытия были приглашены воронежские педагоги разных поколений из муниципальных учреждений образования, культуры, спорта.

Фото - мэрии Воронежа

Добрые слова в адрес Воронежа

В церемонии открытия Дня города приняли участие губернатор Александр Гусев, мэр Вадим Кстенин, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, председатели областной и городской Дум Владимир Нетесов и Владимир Ходырев, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане, представители общественных организаций и подрастающего поколения.

Приехали и высокопоставленные гости из Москвы. Это – полномочный представитель Президента в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев и заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова. Они прибыли также для участия в инаугурации губернатора Александра Гусева.

– Я очень рад в этот день оказаться в красивом городе, одном из самых выдающихся в Центральной России и всей нашей большой страны. Так совпало, что в этом году День города проходит тогда же, когда в должность вступает переизбранный губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев. Еще более примечательно, что на эти дни приходится празднование годовщины великого воронежского святого святителя Митрофана, который по праву может считаться одним из отцов-основателей города, создателем многих его традиций. Я могу пожелать общими усилиями не посрамить, а приумножить эту славу. С каждым приездом я вижу, что многое делается для города. Он непрестанно хорошеет, обрастает новыми промышленными зданиями, новым жильём, строятся школы, больницы, детские сады, и, конечно же, это делает город более привлекательным и интересным, – сказал Игорь Щеголев.

К поздравлениям присоединилась и Галина Карелова. Она пожелала городу и его жителям, процветания и отметила, что в Воронеж хочется вернуться, потому что здесь история, культура, замечательные люди.

Город для больших идей и планов

Началось торжественное открытие с выноса флагов Российской Федерации, Воронежа и Воронежской области. Гости стоя встретили роту почетного караула Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Собравшихся поприветствовал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что в судьбе Воронежа было много и трагических, и счастливых вех. Город дважды рождался, сначала – 437 лет назад, затем отстраивался после разрушений во время Великой Отечественной войны.

- Все вы знаете, в этом году исполнилось 80 лет с момента освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Непобежденный и возрожденный Воронеж стал символом несгибаемой воли и безграничной преданности своих горожан. Современные поколения воронежцев по завету предков тоже проникновенно и трепетно относятся к судьбе города. Наша особая благодарность – мужественным землякам, которые приумножают славу Воронежа и России своим участием в специальной военной операции, - сказал Александр Гусев.

Он также поблагодарил всех жителей столицы Черноземья, которые вносят свой вклад в то, чтобы Воронеж становился с каждым годом краше. Ежегодно обновляется его инфраструктура, строятся новые социальные и производственные объекты, реализуются оригинальные проекты обустройства общественных пространств.

- Каждый из вас хорошо понимает, что своим трудом, поступками, моральной поддержкой он влияет на сегодняшнее состояние города и на то, каким он достанется нашим потомкам. Нынешний Воронеж – это привлекательный для работы, жизни, творчества, воплощения больших идей и планов город. Он предоставляет отличные условия для самореализации активных, целеустремленных, работящих, думающих людей, - подытожил губернатор.

Фото - мэрии Воронежа

Город, привлекательный для молодежи

Поздравил воронежцев и мэр Вадим Кстенин. Градоначальник отметил, что, хотя сегодня Воронеж празднует не круглую дату, но год является знаковым. 80 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, 400 лет со дня рождения святителя Митрофана, который был духовным наставником Петра I, год объявлен Годом педагога и наставника.

– Мы взяли на себя повышенные обязательства и вместе с тем справились с поставленными задачами. Пять тысяч детей в этом году пошли в новые образовательные учреждения – открылась самая большая школа в России – Образовательный центр на 2860 мест. На этом мы не останавливаемся - планируем до конца года построить ещё школу на 1,6 тысяч детей по улице Домостроителей, – заверил мэр.

Кроме того, Вадим Кстенин отметил, что Воронеж по праву молодежный город, поскольку здесь обучаются более 100 тысяч студентов и задача власти сделать так, чтобы по окончании своих учебных заведений молодые люди оставались жить и работать в городе, а для этого нужно делать его благоустроенным и комфортным.

- В октябре запустим движение по постоянной схеме на двух очередях Остужевской развязки. Кроме того, ввели в эксплуатацию долгожданный проспект Революции, который стал изюминкой нашего города. Надеюсь, что горожанам и туристам он нравится. Сейчас ведем работу над тем, чтобы в октябре завершить первую очередь Петровской набережной, параллельно идет работа по реконструкции второй очереди, – добавил Вадим Кстенин.

Заслуженным людям – почет и слава

Частью программы стало чествование новых Почетных граждан Воронежа. В 2023 году ими стали сенатор Сергей Лукин и генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Тройнин. Знаки и удостоверения они получили из рук Александра Гусева и Вадима Кстенина.

– С огромным удовольствием и гордостью принимаю награду Почетного гражданина города. Искренне благодарю за такое высокое звание. Приложу все для того, чтобы наш родной Воронеж дальше процветал и становился самым современным, – подчеркнул Сергей Лукин.

Также на площади состоялось вручение памятных знаков «Воронеж – Город воинской славы».

Их получили полковник, начальник научно-исследовательского испытательного института радиоэлектронной борьбы Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Владимир Балыбин, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Петр Кошелев и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательной школы № 103, педагог-организатор I категории, руководитель юнармейского отряда «Сполох» Ирина Тормышова.

Фото - мэрии Воронежа

Далее наступило время развлечений. На улице Плехановской театр кукол «Шут» порадовал зрителей бесплатным показом спектакля «Дюймовочка». На площадке у Спартака выступил певец Стас Костюшкин, а вечером можно послушать песни Ольги Кормухиной у театра оперы и балета.