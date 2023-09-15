На аварийном Горбатом мосту в воронежской Россоши закрыли тротуар

На входе установили запрещающий знак Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Проблеме аварийного мостам через железнодорожные пути в городе Россошь Воронежской области «Комсомолка» посвятила несколько материалов. На ужасное состояние переправы, прозванной местными Горбатым мостом, неоднократно в редакцию жаловались местные жители.

Мост, по которому ежедневно движется огромный поток машин и пешеходов, рассыпается буквально на глазах. Попытки коммунальщиков подлатать его никаких результатов не дают. Особенно местных жителей ужасает состояние тротуара. Местами он светится насквозь через дыры в плите. А ведь этой дорогой ежедневно пользуются горожане, в том числе и дети.

Металлические латки уже не спасают Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Для нас это единственная дорога на работу и учебу, - говорит местная жительница Оксана. – Страшно за детей. Идешь, а мост гудит под ногами и качается под тяжестью большегрузов. Они здесь едут сплошным потоком.

РЕМОНТА ЖДУТ ВТОРОЙ ГОД

После обращения жителей и корреспондента «КП» в дорожный департамент в марте 2022 году эту вместе с аварийным мостом передали области в оперативное управление.

Перила наклонились и их приварили арматурой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году чиновники заверили нас, что ищут подрядчика на изготовление проекта капремонта моста. Однако сроков проведения ремонта в управлении дорожной деятельности не назвали.

На днях мы лично побывали на злополучном виадуке. И надо сказать, его состояние стало еще хуже. Настолько, что чиновники закрыли для пешеходов тротуар. Латки из металлических листов по краю уже не защищают от риска провалиться в прорехи. Вдобавок и перила опасно накренились, готовые вот-вот полететь на железнодорожные пути. Чтобы удержать ограждение приварили арматурой к отбойнику.

И все же пешеходам как-то надо ходить , другого пути в центр города здесь нет. Поэтому по краю проезжей части моста с помощью бетонных плит людям отгородили проход.

По мосту идет поток машин, в том числе и грузовых Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПОСТОЯННЫЕ АВАРИИ

Но и это не все беды Горбатого моста. Россошанцы пожаловались нам на постоянные заторы и аварии при съезде с виадука в сторону центра.

- В час-пик транспорт идет здесь безостановочно, но сразу за мостом – нерегулируемый перекресток. Поток с моста идет по главной дороге, а машины с перпендикулярной улицы должны уступить им дорогу. Но в этом случае они будут стоять в пробке. А тот, кто пытается резко вклиниться в поток, попадает в ДТП, - рассказал нам местный житель Николай Савченко.

По его словам, проблему могла бы решить организация кругового движения на этом перекрестке.