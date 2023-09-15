Игровое оборудование для площадок и книги для воронежской библиотеки

Фото - Воронежская городская Дума Фото: Предоставлено "КП"

Председатель Воронежской горДумы Владимир Ходырев провел прием граждан. Он состоялся в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Горожане обозначили ряд проблем, по которым парламентарий принял меры для оперативного решения. О чем спрашивали спикера избиратели, рассказали в думской пресс-службе.

НОВЫЕ КАЧЕЛИ И ПЕСОЧНИЦУ ДЛЯ ДЕТВОРЫ

На прием приехала жительница дома №49 по улице Минской (микрорайон «Больница «Электроника»). Она рассказала, что во дворе на детской площадке ветшает игровое оборудование. Оно уже не пригодно для развлечения ребятишек. Женщина попросила Владимира Ходырева помочь заменить его на новое. Парламентарий не отказал и пообещал решить вопрос уже в этом году, а средства на его покупку направить в рамках наказов избирателей. В итоге на установку нового оборудования будет выделено свыше 300 тысяч рублей.

Фото - Воронежская городская Дума

БИБЛИОТЕКА ПОПОЛНИЛА КНИЖНЫЙ ФОНД

Пришла к Владимиру Ходыреву на прием и заведующая библиотеки-филиала №8 имени В. А. Кораблинова (микрорайон Сомово) Светлана Щеглова. Она вручила председателю городской Думы благодарственное письмо директора МБУК «Центральная библиотечная система» Антона Золототрубова за оказанную поддержку. Ранее парламентарий помог приобрести детскую литературу. Светлана Щеглова отметила, что особенно актуальны для юных читателей сегодня книги по школьной программе.

Светлана Павловна в этот раз рассказала о проблемах, которые продолжает испытывать книжный фонд библиотеки. Например, недостаточно литературы для взрослого населения, которая была бы им интересна, а ведь их филиал популярен у местных жителей. Читальный зал часто посещают не только жители Сомово и Борового, но и ездят к ним из Отрожки.

Парламентарий обещал помочь с дальнейшим комплектованием филиала книгами, которые сегодня востребованы горожанами.

ЕСТЬ И ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, И НОВАЯ ДОРОГА

Кроме того, как отметили в пресс-службе городской Думы, положительно решился еще ряд вопросов, о которых просили воронежцы Владимира Ходырева. Например, до конца 2023 года будет установлено дополнительное игровое оборудование на площадке по адресу: улица Богатырская, 36. Запланировано проведение наружного освещения от улицы Сомовская, 2 до улицы Украинская, 40/1.

Также по просьбам избирателей будут приобретены макеты, стенды для кабинета ОБЖ для средней школы №21 и оборудование для средней школы №56. Выделены средства на закупку формы и атрибутики участникам «Движение первых» из СОШ №56.

А на улице Речная в микрорайоне Сомово появилась новая дорога. О ней просили местные жители. А на проезжей части возле дома № 19 по улице Степанова установили искусственные неровности и дорожные знаки, ограничивающие скорость.