В День города Сергею Лукину вручили регалии Почетного гражданина Воронежа

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Обращаясь к воронежцам, губернатор Александра Гусев подчеркнул, что современное поколение проникновенно и трепетно, по завету предков, относится к судьбе города.

«Каждый из нас понимает, что своим трудом, поступками он влияет на сегодняшнее состояние города. На то, каким он достанется нашим потомкам», - сказал глава региона, добавив, что сегодняшний Воронеж – это город, подходящий для воплощений больших идей и планов, во многом – благодаря выдающейся деятельности его граждан.

По словам мэра Вадима Кстенина, чрезвычайно важно, чтобы выпускники многочисленных местных вузов стремились связать свою судьбу с Воронежем, а для этого необходимо продолжать большую каждодневную работу, чтобы он был привлекательным для жизни.

В этом году в числе удостоенных звания «Почетный гражданин города Воронежа» – Сергей Лукин. Сенатор РФ, заслуженный строитель России. Его имя хорошо известно, пожалуй, большинству жителей нашего города. Сегодня мы познакомим вас с фактами его биографии, о которых многие воронежцы не слышали.

«Почетные граждане – это Золотой фонд Воронежа. Эти люди прославили свою малую Родину, внесли большой вклад в развитие родного города. Среди тех, кому присвоено высокое звание «Почетный гражданин Воронежа» - известные воронежские политики, деятели науки и искусства, люди разных профессий и специальностей», - говорится на сайте администрации города.

Какие направления деятельности в приоритете? Ответ на этот вопрос содержится в Положении о порядке присвоения звания почетного гражданина города Воронежа. Согласно этому документу, основание для присвоения звания «Почетный гражданин города Воронежа» - особые заслуги в развитии экономики, науки, промышленности, строительства, транспорта, культуры, спорта, здравоохранения, образования и иных сфер. Кандидатуры для награждения утверждаются решением депутатов Воронежской городской Думы.

В чем же состоят заслуги Сергея Лукина? Что сделал он для Воронежа за годы работы?

Всю свою жизнь Сергей Лукин посвятил профессии строителя. После окончания Воронежского Инженерно-строительного института и службы в армии, в 1979 году поступил на работу на Домостроительный комбинат. В трудовой биографии прошел все профессиональные ступени: работал мастером, прорабом, начальником цеха, руководителем СМУ, главным строителем, а в 1997 году общим собранием акционеров был избран генеральным директором. С 2006 года был председателем, затем Почетным председателем Совета директоров ДСК.

Возглавив предприятие в сложные для страны годы, Сергей Лукин смог не только его сохранить, но и вывести на лидирующие позиции в строительной отрасли, обеспечив для Воронежа большое количество рабочих мест. В 1997 году численность сотрудников ДСК составляла 1200 человек, а на сегодняшний день в группе компаний работает свыше 4 тысяч.

Значительная часть современного жилого фонда Воронежа построена Домостроительным комбинатом – практически треть мегаполиса.

ДСК и в настоящее время сохраняет импульс развития, приданный Сергеем Лукиным, на протяжении многих лет прочно удерживая лидирующие позиции в регионе по объемам ввода жилья.

Также Сергей Лукин внес существенный вклад во внедрение в производство современных строительных материалов. По его инициативе были созданы крупные современные предприятия промышленности стройматериалов – завод «Лиски-Газосиликат», специализирующийся на выпуске газосиликатных блоков, и предприятие индустриального домостроения «СовТехДом», благодаря запуску которого существенно улучшились характеристики жилья, возводимого в регионе.

С 2013 года Сергей Лукин – сенатор Российской Федерации от законодательного органа государственной власти региона – Воронежской областной Думы. В составе профильного Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению он участвует в разработке законодательных норм, направленных на обеспечение эффективной и устойчивой работы строительной отрасли, сокращение инвестиционно-строительного цикла, комплексное развитие территорий, что в свою очередь способствует экономической стабильности региона. Необходимо отметить, что законодательные инициативы формируются Сергеем Лукиным в активном взаимодействии с Союзом строителей Воронежской области.

Под патронажем и при непосредственном участии Сергея Лукина построен целый ряд знаковых для Воронежа и региона социальных и инфраструктурных объектов, в их числе – Перинатальный центр, Зеленый театр, ВПС-4, Хирургический корпус Воронежского областного онкологического диспансера, здание поликлиники в микрорайоне Шилово, детские сады и школы как на территории Воронежа, так и в районах области. Проект средней общеобразовательной школы №102, реализованный в областном центре под патронажем Сергея Лукина, был внесен в реестр проектов повторного применения Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Своей деятельностью Сергей Лукин максимально содействует внедрению на территории Воронежской области новых экономических инструментов, разработанных Правительством России, в том числе – в рамках Инфраструктурного меню. Благодаря их применению в регионе реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов.

Активная жизненная и гражданская позиция Сергея Лукина нашла воплощение и в поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей.

По инициативе и благодаря личному вкладу Сергея Лукина в Воронеже был построен храм в честь Иконы Божией Матери «Всецарица», что отмечено вручением одной из высших наград Русской православной церкви – Ордена святого благоверного князя Даниила Московского, а также Медали святителя Митрофана Воронежского I степени.

В настоящее время по инициативе Сергея Лукина ведется строительство православного храма в честь Иконы Божией Матери «Троеручица» в новом, интенсивно развивающемся микрорайоне Шилово.

Необходимо также отметить большую общественную работу, которую проводит Сергей Лукин, являясь членом Гражданского собрания «Лидер», членом Попечительского совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Попечительского совета АУК ВО «Дворцовый комплекс Ольденбургских», оказывая поддержку значимым культурным событиям в Воронежской области.

В 2023 году Сергей Лукин избран заместителем председателя правления Региональной общественной организации «Землячество «Воронежцы».

Заслуги Сергея Лукина перед регионом были отмечены Почетным знаком Воеводы Семена Сабурова «Служение и долг» и званием Почетного гражданина Воронежской области. А в 2019 году за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность Сергей Лукин удостоен ордена Дружбы.

В ходе торжественной церемонии награждения почетных граждан Воронежа губернатор Воронежской области Александр Гусев, мэр Воронежа Вадим Кстенин, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев вручили награждаемым регалии почетного гражданина – дипломы, почетные знаки и памятные ленты.

Сергей Лукин поблагодарил за высокую оценку его труда и подчеркнул, что быть в числе почетных граждан Воронежа – высокая честь.

Он отметил, что Воронеж на протяжении всей своей истории, насчитывающей уже 437 лет, является надежной опорой российской государственности. Им пройден путь от города-крепости до столицы Центрально-Черноземного региона. Воронеж стал крупным промышленным, научным, образовательным центром – и в это внесли вклад многие поколения жителей нашего города.

«Главная задача – чтобы Воронеж был самым современным городом. Комфортным, удобным для жизни, экономически развитым. Чтобы людям хотелось здесь жить, работать, растить детей. Много позитивных перемен происходит в Воронеже. По итогам 2022 года наш город занял 12 место в рейтинге крупнейших городов России с благоприятной городской средой. Высокими темпами обновляется жилищный фонд, вводятся в эксплуатацию новые объекты образования и здравоохранения. Я счастлив, что в этом есть и частица моего труда», – заявил Сергей Лукин.

Ольга Вороновская