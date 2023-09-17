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Спорт17 сентября 2023 13:14

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Уралом» и поднялся на 15 место

Ключевым эпизодом матча стал не засчитанный гол уроженца Воронежа Андрея Егорычева, сейчас выступающего за «Урал»
Юрий КОЗЛОВ
«Уралу» на этот раз не удалось погасить «Факел».

«Уралу» на этот раз не удалось погасить «Факел».

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый тайм матча «Факела» с «Уралом» в Екатеринбурге начался активными атаками футболистов из Воронежа. Однако реальной остроты в них было не так уж много. К середине первого тайма хозяева поля перехватили инициативу. И уже Беленову пришлось потрудиться после нескольких ударов Юшина. Впрочем, и Помазун не скучал. Тем не менее тайм завершился без голов.

Во втором тайме команды много опасных моментов не создали. Но парочкой все-таки обменялись. Сперва после классного прохода Руслан Магаль выкатил мяч Альшину, но Ильнур ударил так, что Помазун сумел отбить мяч. А на 81 минуте футболисты «Урала» и вовсе забили гол. После нескольких передач в быстрой атаке сначала легионер хозяев поля Гильерме Щеттине ударил с убойной позиции, Беленов справился, но на добивании уроженец Воронежа Андрей Егорычев был первым на добивании. Вот она развязка – земляк «наказывает» команду из родного города? Нет, судья Безбородов гол отменил. Оказалось, что в самом начале атаки защитнику «Факела» Сергею Божину врезали локтем по лицу. В итоге матч так и закончился – 0:0.

«Факел» набрал пятое очко и поднялся на 15 место, позади пока только «Балтика» из Калининграда. Впереди у воронежской команды матч на Кубок против «Оренбурга» на выезде 21 сентября, начнется он в 17.15 по московскому времени. А в чемпионате следующую игру «Факел» проведет 25 сентября в Воронеже против казанского «Рубина». Начнется она в 19.00.

Спорт: ФУТБОЛСезон «Факела» в Премьер-лиге 2023/2024 года