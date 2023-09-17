Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Уралом» и поднялся на 15 место

«Уралу» на этот раз не удалось погасить «Факел». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый тайм матча «Факела» с «Уралом» в Екатеринбурге начался активными атаками футболистов из Воронежа. Однако реальной остроты в них было не так уж много. К середине первого тайма хозяева поля перехватили инициативу. И уже Беленову пришлось потрудиться после нескольких ударов Юшина. Впрочем, и Помазун не скучал. Тем не менее тайм завершился без голов.

Во втором тайме команды много опасных моментов не создали. Но парочкой все-таки обменялись. Сперва после классного прохода Руслан Магаль выкатил мяч Альшину, но Ильнур ударил так, что Помазун сумел отбить мяч. А на 81 минуте футболисты «Урала» и вовсе забили гол. После нескольких передач в быстрой атаке сначала легионер хозяев поля Гильерме Щеттине ударил с убойной позиции, Беленов справился, но на добивании уроженец Воронежа Андрей Егорычев был первым на добивании. Вот она развязка – земляк «наказывает» команду из родного города? Нет, судья Безбородов гол отменил. Оказалось, что в самом начале атаки защитнику «Факела» Сергею Божину врезали локтем по лицу. В итоге матч так и закончился – 0:0.

«Факел» набрал пятое очко и поднялся на 15 место, позади пока только «Балтика» из Калининграда. Впереди у воронежской команды матч на Кубок против «Оренбурга» на выезде 21 сентября, начнется он в 17.15 по московскому времени. А в чемпионате следующую игру «Факел» проведет 25 сентября в Воронеже против казанского «Рубина». Начнется она в 19.00.