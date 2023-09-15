Спортивные выходные в Воронеже: ярмарка, кросс наций и гонки на драконах

В «Ярмарке спорта» может участвовать любой желающий. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В Воронеже и в его пригороде на предстоящих выходных будет очень много спортивных событий.

В субботу, 16 сентября, на площади у кинотеатра «Спартак» пройдет фестиваль здорового и активного образа жизни «Ярмарка спорта». В нем будут участвовать представители нескольких региональных спортивных школ и федераций.

Пройдут мастер-классы по самбо и дзюдо, показательные выступления по спортивной борьбе, тхэквондо и настольному теннису. Также можно будет поиграть в боулинг, дартс, попробовать себя в джампинге и баскетболе 3 на 3.

Кроме того, каждый желающий сможет попытаться выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Спортивный фестиваль начнется в 10.00.

В пятницу, 15 сентября, с 11 до 16 часов на стадионе «Чайка» (ул. Краснознаменная, 101) можно зарегистрироваться для участия в еще одном крупном спортивном событии – «Кроссе нации». С собой нужно взять паспорт/свидетельство о рождении; полис ОМС, справку-допуск врача и полис о страховании жизни.

«Кросс нации» в Воронеже пройдет в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) в субботу, 16 сентября. В 10.00 начнется церемония открытия. В 10.15 стартует забег на 1 километр девочек и мальчиков 2014 года и младше.

В 10.45 начнется соревнования на 4 км. Эту дистанцию будут бежать девушки и юноши 2004 г.р. и младше, а также женщины и мужчины 2003 г.р. и старше.

В 11.10 стартуют забеги на 6 км девушек 2004 г.р. и младше, а также мужчин 2003 г.р. и старше на 12 км.

И, наконец, в 12.00 начнутся финальные забеги. Сильнейших на дистанции 8 км определят среди юношей 2004 г.р. и младше и женщин 2003 г.р. и старше. Подведут итоги и завершат соревнования примерно к 13.00.

16 сентября состоятся любимые зрителями областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ – гонки на лодках-драконах. Соревнования пройдут на гребной базе «Буревестник», в Центре гребли на байдарках и каноэ (ул. Димитрова, 2В). Гонки начнутся в 10.00 и закончатся к 13.00. А 17 сентября там же состоятся региональные соревнования «Кубок Стайера» и чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ. Гонки на Кубок начнутся в 9.00 и закончатся к 13.00. А соревнования в рамках чемпионата стартуют в 13.00 и завершатся к 15.00.

16 сентября будет заключительным днем чемпионата и первенства России, а также соревнований на Кубок губернатора по автокроссу. Турниры проходят на территории по адресу: ул. 9 января 259М. Заезды начнутся в 10.00 и к 18.00 завершатся.

16 и 17 сентября пройдет еще и Кубок Воронежской области по автодрифту. Спортсмены будут закладывать лихие виражи недалеко от ТРЦ «Град» в Рамонском районе. Соревнования начнутся в 10.00 и завершатся в 18.00.

Также 16 и 17 сентября в центре Воронежа на кортах по адресу: улица Карла Маркса, 72А пройдут поединки в рамках чемпионата области по большому теннису. В нем будет участвовать около сотни спортсменов. Они будут определять сильнейших с 9.00 до 18.00.

Состоятся и два крупных турнира по единоборствам. 16 сентября в СШОР № 33 (Бульвар Победы, д. 17Б) пройдет первенство области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Поединки начнутся в 11.00, завершатся они к 17.00. А 17 сентября состоится Кубок Воронежской области по каратэ. Пройдет он в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Димитрова, 2в, корпус 1. Кубок стартует в 9.00, закончатся поединки в 18.00.

Любителям конного спорта стоит посмотреть Кубок нашего региона и областные соревнования по конкуру. Турниры пройдут с 16 по 18 сентября в конно-спортивном клубе «Яменская Усадьба» в Рамонском районе. Соревнования начнутся в 10.00 и продлятся до 14.00.

В День города 16 сентября в центре Воронежа в спорткомплексе «Центральный» (Студенческая, 17) пройдут крупные соревнования среди любителей. Представители трудовых коллективов членских организаций «Воронежского облсовпрофа» покажут себя в рамках Спартакиады в баталиях по мини-футболу и настольному теннису. Игры стартуют в 10.00 и продлятся до 14.00.

В лесополосе недалеко от дома № 144Б по Московскому проспекту 17 сентября пройдут чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию. В соревнованиях будут участвовать около 300 спортсменов. Турниры стартуют в 10.00 и завершатся к 14.00.