«Город-сад» стал самым качающим фестивалем в Воронеже

Фото-Дарья Никитчук

На международном фестивале садов и цветов абоненты МегаФона прокачали втрое больше интернет-трафика и проговорили вдвое больше минут, чем в среднем на других опен-эйрах, проходивших этим летом в Воронеже. К таким выводам пришли эксперты оператора, проанализировав обезличенные данные пользователей.

«Город-сад» посетили более 100 тысяч человек. За два дня они увидели 180 локаций и экспозиций, расположенных в воронежском центральном парке. Самые яркие кадры фестивальной тусовки гости транслировали онлайн в социальных сетях и блогах, отправляли фото и видео через мессенджеры с творческих и научных мастер классов. Делясь запоминающимися моментами, воронежцы отправили около трех тысяч Гб информации. Такого объема хватит, чтобы 600 тысяч раз прослушать песню «Миллион алых роз» онлайн.

Вторым по интернет-активности событием в этом году стал музыкальный фестиваль «Чернозем» — одно из крупнейших и самых ярких музыкальных событий Черноземья. В этом году рок-концерт состоялся в восьмой раз и собрал более 30 тысяч зрителей. Кроме жителей Воронежской области послушать известных исполнителей приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Липецка.

Замыкает тройку рейтинга — яркое театральное событие «Раменье-Опера». Мероприятие состоялось во дворцовом комплексе Ольденбургских. Рассказывая о камерных выступлениях, литературных салонах, тематических экскурсиях по дворцу и конкурсе чтецов, пользователи совершили почти 500 тысяч звонков, или свыше 750 голосовых вызовов каждый час. Средняя продолжительность одного разговора составила около минуты.

«В летний период в регионе проходит множество фестивалей, ярмарок, концертов. МегаФон развивает сеть с учетом этих событий, чтобы наши абоненты могли моментально делиться эмоциями и впечатлениями. С июня мы провели работы в Воронеже и ближайших окрестностях, модернизировав порядка 30 объектов связи. Благодаря этому средняя скорость передачи данных увеличилась на 20%», — рассказал Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

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