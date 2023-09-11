Игорь Артамонов: Мы делаем все, чтобы инвесторам было удобно и комфортно развивать свои производства

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии новой подстанции на Елецком участке особой экономической зоны «Липецк».

«Это очень важный и значимый объект для региона. Подстанция гарантированно обеспечит надежным электроснабжением действующие и строящиеся предприятия. Инвесторы активно приходят в Липецкую область и мы делаем все, чтобы им было удобно и комфортно развивать свои производства. Создаем надежную инфраструктуру – коммуникации, водоснабжение, электроснабжение – все это нужно инвесторам», – сказал Игорь Артамонов.

Как рассказал руководитель ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев, объекты подобного уровня на территории Липецкой области не вводились в эксплуатацию территориальными сетевыми компаниями в течение последних лет. Исключением в этом плане стала ОЭЗ «Липецк», которая в 2017 году построила подстанцию 220 кВ на своей Грязинской площадке. Таким образом, были закрыты потребности в электроэнергии расположенных на ней предприятий.

Работы по проектированию подстанции на Елецком участке были проведены в сжатые сроки, строительство высокотехнологичного объекта стартовало в 2021 году. «ОЭЗ Елец-1» является подстанцией нового поколения. Установлено электротехническое оборудование ведущих производителей, включая отечественных и произведенных на территории РФ: Siemens, ЭКРА, Таврида Электрик.

Для управления подстанции применяются самые современные технологии, в том числе система, включающая постоянный оперативный контроль оборудования на разных уровнях. Для управления специалисты применяют новейшие технологии, в том числе систему постоянного оперативного контроля оборудования на разных уровнях. Оптоволоконный канал связи позволяет передавать всю информацию в Центр управления сетями, расположенный на Грязинской площадке, для более оперативной и эффективной работы.

«Использование лучшего оборудования гарантирует безаварийное электроснабжение резидентов ОЭЗ «Липецк», что делает площадку более привлекательной для появления новых инвесторов в нашем регионе, увеличения рабочих мест для наших жителей», – отметил Александр Базаев.