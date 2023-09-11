В Сбере рассказали о количество кибератак против банка во II квартале 2023 года

Количество DDoS-атак против Сбера во II квартале выросло на 45%: до 32 с 22 в предыдущем квартале. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, побывавший на Восточном экономическом форуме.

- Мы видим, что количество кибератак на организации финансовой сферы в России остается повышенным. В отношении Сбербанка во II квартале 2023 года было проведено 32 DDoS-атаки, в то время как в I квартале - 22, - подчеркнул он.

Председатель правления банка отметил, что с начала 2022 года Сбер последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходит на продукты собственной разработки. Например, центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности Security Operation Center Сбера полностью построен на российских решениях. А собственные разработки в сфере кибербезопасности банка составляют 95%.

Что касается защиты инфраструктуры, то, по словам Станислава Кузнецова, Сбер продолжает вести активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.

- При этом в ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют. Прежде всего, речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации. До 2025 года, когда в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений, - подытожил Станислав Кузнецов.