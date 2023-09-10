Сбер предупредил о мошенничестве с фейковыми приложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка»

Специалисты Сбера выявили новую схему с псевдоприложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка», которую используют мошенники. Киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству. О том, как действуют аферисты, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

- Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника банка и убеждает его установить приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», - пояснил детально Станислав Кузнецов.

На деле же киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству.

- Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего [приложения] «Сбербанк онлайн», уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», - предупредил зампредседателя правления банка.

Кузнецов отметил и новый опасный тренд аферистов. Они чаще стараются вовлечь в свою схему сразу нескольких членов семьи. То есть, сначала злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, а затем начинают расспрашивать ее о наличии родственников.

- Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи, - подытожил топ-менеджер.