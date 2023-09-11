Владимир Нетёсов: благодарю воронежцев за социальную активность, за доверие «Единой России»

Фото- пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Итоги голосования на выборах-2023 подведены на видеоконференции, которую провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что выборы состоялись – «Единая Россия» выступила достойно. Также Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» проводила выборы на базе народной программы партии, которую адаптировали под каждый регион.

В конференц-зале регионального отделения партии «Единая Россия» на связи с Москвой находились глава региона Александр Гусев, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов сообщил, что предварительные итоги голосования свидетельствуют, что выборы проходили честно, открыто, легитимно, а главное, были предоставлены все возможности для всех политических партий, которые выдвинули своих кандидатов.

Секретарь регионального отделения партии поблагодарил жителей Воронежской области за социальную активность, за доверие, которое они выразили кандидату в губернаторы от «Единой России».

«Главное в регионе продолжится поступательный, последовательный курс на развитие экономики, выполнение социальных обязательств, на обеспечение политической стабильности. Все эти направление отражены в программе кандидата в губернаторы от «Единой России», которая основывалась на народной программе партии», – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Со своей стороны Александр Гусев поблагодарил воронежцев за участие в голосовании на выборах губернатора.

«Люди показали своё неравнодушие к тому, что происходит в области. Я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто пришёл на избирательный участок и проголосовал, и тех, кто сделал это дистанционно», – отметил Александр Гусев.

Напомним, в регионе проходили 48 избирательных кампаний регионального и муниципального уровня: выборы Губернатора Воронежской области; дополнительные выборы депутатов Воронежской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 5 и №18 (Коминтерновский и Левобережный районы г. Воронежа); выборы в органы местного самоуправления в 16 муниципальных районах области. Голосование проходило на 1 714 избирательных участках региона, из которых 3 – образованы в местах временного пребывания граждан.