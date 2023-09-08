При поддержке атомщиков в Нововоронеже появился виртуальный экскурсионный маршрут

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В городе-спутнике Нововоронежской АЭС – Нововоронеже прошло торжественное открытие виртуального экскурсионного просветительского маршрута, разработанного школьниками в рамках программы «ARхитекторы Созидания: от Прошлого к Будущему. Город, который мы хотим построить, чтобы жить». Она нацелена на учащихся, живущих в городах присутствия Госкорпорации «Росатом».

Маршрут носит название «Нововоронеж. Штрихи к портрету города». Он состоит из 10 локаций, объединенных общей тематикой. В ее основе – сказочное погружение в пространство города. По словам участников проектной команды, будущее должно быть добрым и светлым - таким оно видится в сказках. Пройти по маршруту в формате дополненной реальности можно при сканировании QR-кода на специальных табличках. Они были установлены на улицах Нововоронежа в августе этого года.

«Мы хотели создать программу, которая покажет подрастающему поколению важность человеческих взаимоотношений. Было важно, чтобы ребята научились работать в команде. Также хотелось, чтобы каждый почувствовал искреннюю любовь к месту, где живет. А чтобы любить его, нужно сделать для него что-то хорошее, хотеть в нем жить и менять к лучшему. Мы подумали, что дополненная реальность сделает маршрут интерактивным и соединит прошлое и будущее в одной точке», - прокомментировала руководитель проекта «Лига Прогресса» Алена Добролюбова.

Формат программы направлен на взаимодействие детей с детьми. Участники проектной команды сами проводят экскурсию, играют с детьми, дают им задания, за выполнение которых можно получить приятные подарки.

««Самое замечательное в проекте то, что в течение полугода дети сами разрабатывали маршрут, подбирали для него объекты. Они обработали достаточно большой объем информации, ходили в библиотеки, разговаривали со старожилами. Так как выбрали сказочную тематику, то и выбирали те объекты, которые вписываются в концепцию. Маршрут можно пройти как пешком, так и виртуально», - подчеркнула руководитель нововоронежской проектной команды Марина Пегусова.

Виртуальные экскурсии появились в 10 городах присутствия атомной промышленности: Волгодонске, Десногорске, Глазове, Курчатове, Нововоронеже, Полярных Зорях, Сосновом Бору, Удомле, Заречном (Пензенской области) и Лесном. Программа реализована в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «Лига Прогресса» при поддержке концерна «Росэнергоатом» и фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».

Справка:

Проект «Лига Прогресса» – пространство для педагогов, вожатых и активных детей, призванное наладить единую коммуникативную систему между его участниками. В его рамках была реализована программа «ARхитекторы Созидания».

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» прилагает значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ, где школьники, студенты, молодые специалисты получают нужное им в жизни образование.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС