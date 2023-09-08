Выходные в Воронеже: фестиваль игрушек, 5-часовой спектакль, открытие сезона в филармонии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ

8 и 9 сентября в Воронежской области состоится X Всероссийский фестиваль народной игрушки. На юбилейном форуме представят свои ремесленные традиции мастера не только из Воронежской, но и Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Костромской, Владимирской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея и Луганской Народной Республики.

В этот раз фестивальные мероприятия пройдут на двух площадках - в столице Черноземья и Рамонском районе, на родине известного гончара и игрушечника Василия Лямзина, который прославил Воронежскую землю карачунской глиняной игрушкой.

8 сентября в Рамони пройдут конкурс на изготовление игрушечных композиций «Расступись, честной народ, в гости ярмарка идет!», мастер-классы и шоу по различным видам ремесла игрушечников. Перед гостями выступят фольклорный ансамбль «Радовесь» и московский этно-музыкант.

9 сентября большая программа запланирована в Центральном парке Воронежа. Большое разнообразие традиционной и авторской игрушек - от глиняных плешковской, карачунской и романовской до игрушки из природного материала - покажут в Зеленом театре с 11.00. Здесь можно посмотреть и выставку кукол в народных костюмах Воронежской губернии «Душевные наряды».

Для взрослых и детей будут работать интерактивные зоны: площадь уличных музыкантов, площадь кукольных театров,аллея детских забав с аниматорами, где можно разучить народные игры.

В музыкальной программе форума выступят московский музыкант мульти-инструменталист Роман Ломов (в 14.00) и ансамбль русской песни «Бабкины внуки» (в 15.00). 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ СИМФОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА В ФИЛАРМОНИИ

8 и 9 сентября в филармонии открывается 98-й сезон. В эти дни для меломанов сыграют Воронежский академический симфонический оркестр и лауреат международных конкурсов, пианист Андрей Коробейников.

В программе прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена. В первом отделении прозвучит Концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор. Бетховен написал его в 1800 году и посвятил принцу прусскому Людвигу Фридриху. В сочинении сталкиваются противоположные начала: буря страстей и покой созерцания, патетика и лиризм. Композиторы того времени редко выбирали минорные тональности, но Бетховен таким образом хотел подчеркнуть драматичность героических и трагических образов фортепианного концерта.

Во втором отделении симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Вербицкого исполнит Симфонию №7. Бетховен считал ее одним из лучших своих произведений. Исследователь творчества композитора Р. Роллан писал: «Симфония ля мажор - само чистосердечие, вольность, мощь. Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил - расточительство без всякого умысла, а веселья ради - веселья разлившейся реки, что вырвалась из берегов и затопляет все».

8 сентября в 19.00, 9 сентября в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МОНОСПЕКТАКЛЬ НАТАЛЬИ ШЕВЧЕНКО

9 сентября в недавно открывшемся арт-центре "Прогресс" покажут премьеру - "Правила поведения в современном обществе". Тонкая, ироничная пьеса современного французского драматурга Жана-Люка Лагарса в минималистичном моноспектакле одной из ведущих актрис Камерного театра Натальи Шевченко - ликбез по этикету и напоминание о том, что за каждой строчкой в документе и за каждой дежурной открыткой на Рождество стоит реальный человек.

Длинная череда правил и ритуалов сопровождает человека от самого рождения и до смерти. Что происходит между этими двумя точками? Если человек благовоспитан и вхож в приличное общество, он старается соблюсти всевозможные предписания, чтобы поступить как должно и никому не доставить неудобств. Ему необходимо знать, по каким критериям выбирать крестных своему ребенку, какие цветы дарить на помолвку, через сколько дней после свадьбы отправиться в путешествие и так далее. Кто-то скажет, что это пережитки прошлого. Но разве не на правилах, традициях и обычаях стоит наша цивилизация?

Начало в 19.00, 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВФЕСТ: ДОКТОР ЖИВАГО

9 и 10 сентября в рамках осенней части XII Платоновского фестиваля воронежцам в ВКЗ покажут спектакль «Доктор Живаго». Постановку по мотивам одноименного романа Бориса Пастернака привезет на форум искусств московский театр «Мастерская Фоменко». Этот пятичасовой спектакль в трех частях, поставленный Евгением Каменьковичем, состоит из прозы и стихов. Начало в 17.00, 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕСНИ ИЗ КИНО

9 и 10 сентября во дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет программа «Всегда узнаваемые песни отечественного кинематографа». Солисты Воронежской филармонии исполнят песни и музыку из популярных кинофильмов. Концерты пройдут в Доме с ризалитами. Начало в 14.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАРТИНЫ ИЗВЕСТНОГО АРТИСТА

В арт-галерее Камерного театра работает выставка «Моя жизнь в картинках». Это работы известного питерского артиста, легенды петербургской сцены Сергея Дрейдена (известного зрителям по фильмам «Петровы в гриппе», «Русский ковчег», «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались»). Рисование было особой частью жизни Сергея Дрейдена. Часто свои рисунки артист делал на репетициях, съемках - искал внешний образ своего героя, сочинял костюм, грим, использовав при этом любые подручные материалы. В Камерном представили 22 работы автора разных периодов жизни, в том числе «Рождественская ель в 1949 году», которая задала атмосферу спектакля БДТ «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», самого известного в трилогии Андрея Могучего. Роль Ивана Ильича Туба в этом спектакле стала для Сергея Дрейдена последней.

Выставка продлится до 29 октября, вход свободный. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВОРОНЕЖ В ГРАФИКЕ

В выставочном зале Дома Архитектора работает выставка «Четыре Воронежа». Горожане могут посмотреть работы Дениса Булавинцева, Оксаны Алексеевской, Саши Ингенс, Владимира Куранды в графике – линогравюрах, в туши и гелевой ручке.

Выставка продлится до 17 сентября. Вход свободный. 12+