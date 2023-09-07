Игорь Артамонов: Миссия этих игр гораздо шире заявленной конкурсной программы – изменить отношение к людям с инвалидностью

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Большой праздник прошёл на Зелёном острове в Липецке. Там состоялось открытие третьих Международных инклюзивных творческих игр. Это уникальный и очень крупный проект, дающий возможность людям с особенностями здоровья проявить себя в творчестве.

«Для нас – огромная честь принимать таких талантливых, целеустремлённых, удивительных людей. Вы меняете мир, делаете его лучше, своим примером помогаете другим поверить в себя. И миссия этих игр гораздо шире заявленной конкурсной программы – изменить отношение к людям с инвалидностью. Они не какие-то другие. Мы все разные. Но возможности для полноценной жизни должны быть равны для каждого. Именно таким мы хотим видеть свой регион и таким мы его делаем», – сказал в своём обращении к участникам игр губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

На открытие приехала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. Она с приветственным словом обратилась к участникам, а также поблагодарила организаторов игр.

«Уникальное для всего мира событие происходит сегодня на липецкой земле, – отметила Анна Кузнецова. – Сегодня здесь собрались люди из разных регионов, из разных государств. Эта встреча расширяет не только границы географические, но и границы наших сердец. Все, кто сегодня встретился здесь, уже не будут прежними. Мы теперь сильнее, мы вместе, мы готовы идти только вперёд».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Ведущим церемонии стал Дмитрий Губерниев. Для гостей и участников выступила популярная группа UMA2RMAN.

Игры продлятся несколько дней. Будет большая конкурсная программа по восьми творческим направлениям. Зарегистрировалось больше 3 000 участников из 79 российских регионов и 19 стран.