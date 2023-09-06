Tele2 обнуляет до конца года стоимость домашнего интернета

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При первом подключении услуги до 26 сентября 2023 года новые пользователи получат ее бесплатно до конца года.

Клиенты Tele2 могут добавить к тарифу мобильной связи высокоскоростной безлимитный домашний интернет. При первом подключении до 26 сентября 2023 года клиент сможет пользоваться услугой бесплатно до конца года. Специальное предложение доступно при выборе любой скорости передачи данных. При подключении домашнего интернета после 26 сентября 2023 года стоимость услуги составит 100 или 200 рублей в месяц на скорости 100 Мбит/с, 200 или 300 рублей на скорости 200 Мбит/с, 400 или 500 рублей – на скорости 1000 Мбит/с.

Оформить заявку на подключение домашнего интернета клиенты Tele2 могут в салонах оператора или в мобильном приложении «Мой Tele2». Заявка через приложение имеет ряд преимуществ: можно сразу проверить наличие технической возможности подключения по конкретному адресу, выбрать скорость передачи данных и время установки оборудования.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Мы стремимся предоставлять клиентам оптимальные решения, отвечающие их потребностям. Поэтому предлагаем всем желающим добавить к своему мобильному тарифу безлимитный домашний интернет – это просто и быстро: пользователь сам выбирает оптимальную скорость интернета и удобное время подключения. Чтобы абоненты смогли убедиться в качестве услуги, мы решили продлить срок льготного подключения: клиенты, подключившие домашний интернет до 26 сентября, будут пользоваться им бесплатно до конца 2023 года. А когда доплата начнет начисляться, не нужно будет запоминать отдельно сумму и срок платежа – средства спишутся вместе с абонентской платой».

Более подробная информация об услуге размещена на сайте tele2.ru.

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