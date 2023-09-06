Губернатор: «Развитие финансового рынка Воронежской области идет активными темпами»

фото: Правительство Воронежской области

Разработка платформы цифрового рубля Банком России стартовала в августе 2023 года. Проект пилотный. Его планируют реализовать в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. А в широкий оборот введение цифрового рубля предполагается постепенно начать с 2025-го.

Цифровой рубль - это третья форма рубля. Она призвана дополнить привычные нам наличные и безналичные деньги.

Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках людей и компаний, которые будут открываться на платформе Банка России. На ней же будут проходить и операции с цифровыми рублями. А доступ к цифровым кошелькам будет через уже привычные дистанционные каналы: интернет-банк и мобильное приложение.

Перевести безналичные деньги в цифровые рубли можно в соотношении один к одному без комиссии. Для этого через интернет-банк либо мобильное приложение банка, в котором вы обсуживаетесь, надо зайти в цифровой кошелек и провести нужную операцию через функцию «Пополнить».

Со своего банковского счета можно будет перевести на кошелек не больше 300 тысяч рублей в месяц. Сверх этой суммы, дополнительно, можно будет получать переводы цифровых рублей от других людей, например, от родителей или друзей.

А вот тратить цифровые рубли или переводить можно будет без ограничений.

Губернатор Александр Гусев рассказал, что между Правительством Воронежской области и АО «Национальная система платежных карт» заключено соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на создание и развитие благоприятных социально-экономических условий на территории Воронежской области, в том числе повышение эффективного использования в Воронежской области национальных платежных инструментов.

- В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве АО «НСПК» совместно с Правительством Воронежской области проводится работа по созданию программы лояльности для жителей региона, - подчеркнул Александр Гусев.

В качестве примера можно рассмотреть акции, которые действуют на транспорте региона. Так, по оплате проезда картой «Мир» (с 1 сентября по 31 декабря 2020 года оплата была на 4 рубля дешевле; с 1 июня по 30 сентября 2021 года при оплате в электричках возвращался кешбэк 10% (но не более 20 рублей за одну операцию); с 1 марта по 30 июня 2023 года при оплате проезда с помощью смартфона с привязанной картой «Мир» поездка обходилась на 7 рублей дешевле).

Также на территории Воронежской области была запущена Система быстрых платежей (СБП), с помощью которой можно переводить средства по номеру мобильного телефона, оплачивать товары и услуги, осуществлять выплаты и возвраты.

Тарифы для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг с использованием СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых комиссий и составляют от 0,2-0,7 процента.