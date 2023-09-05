Сбер открывает публичный доступ к искусственному интеллекту для всех

Что можно:

—работать с готовыми текстами (сокращать, переписывать, дополнять);

—писать различные тексты, посты для социальных сетей, письма, сообщения, эссе, сочинения, даже объяснительные записки;

—придумывать истории, сказки, сценарии, сюжеты, анекдоты, гороскопы, поздравления и любой другой креативный контент;

—помогать в решении бытовых задач (составлять список продуктов по рецептам, план путешествий, алгоритмы действий);

—креативить и анализировать, выдавая нужный результат (генерить идеи, рекомендовать, кратко излагать книги, проводить мозговой штурм и много-много другого);

—рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky.

Кроме того, теперь можно делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта. Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта. Ведь чем больше пользователей будут применять GigaChat и лежащие в его основе модели в своей работе, тем быстрее они будут совершенствоваться, открывая всем новые возможности и способствуя технологическому прогрессу».