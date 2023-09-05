В музее Воронежского заповедника завершили реставрацию диорамы с лосем-женихом

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

В Музее природы Воронежского заповедника гостей теперь встречает обновленная диорама «Лось в сосновом бору».

Сценка, где лось ухаживает за косулей, хорошо знакома постоянным посетителям музея. Диорама существовала в музее в первозданном виде с 60-х годов прошлого века. За это время на шкуре лося в некоторых местах разошлись швы, потускнела шерсть, поблекла окружающая растительность. Стало очевидно, что диораме необходимо обновление. Тогда в администрации заповедника решили заменить не только чучело лося, но и практически весь напочвенный покров.

Работы, от эскиза до завершения – заняли около двух лет! А выполнил их таксидермист Виталий Черёмухин, с которым заповедник сотрудничает уже много лет. Мастер высочайшей квалификации, он изготовил для музея более 140 экспонатов млекопитающих, птиц, насекомых и грибов; отреставрировал и разместил в экспозиции 50 чучел из запасника музея, преобразовав шесть систематических витрин в экологические.

В процессе реставрации диорамы Виталия Черемухина по спорным вопросам консультировали научные сотрудники заповедника: орнитолог П.Д. Венгеров, зоолог А.С. Мишин, энтомолог В.М. Емец, ботаники Е.А. Стародудцева и И.И. Сапельникова.

- Вдохновляясь рисунками и рассказом зоолога и художника В.М. Смирина «Гон лося» из книги «Звери в природе», я очень живо представил себе, в какой превосходной физической форме находится лось в этот период. «…У него была фигура штангиста: поджарое брюхо, мощная грудь, могучая шея, рельефно выступающие мускулы». Надеюсь, всё это удалось отобразить в созданном мною научно-художественном образе, - рассказал Черемухин.

Транспортировка лося. Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Для создания фигуры и мышц лося использовали как традиционные старые материалы - глину и гипс, так и новые - полиуретан, моделин, силиконовый и акриловый герметики. А достоверности добавила сентябрьская шкура лося с коротким мехом.

Для создания среды обитания лося мастер с прошлой осени озадачился заготовкой растений. Глицерином зафиксировал кустарнички брусники и черники; купену лекарственную и смолёвку поникшую высушил объёмной сушкой (в песке); собрал ландыши – натуральные плоды у них сморщились, сильно уменьшились в объёме, пришлось заменить искусственными ягодами; заготовил подрост сосны.

Композицию дополнили косуля и желтогорлая мышь, замершая у зимовальной норы, увидев гиганта-лося. Также диорама пополнилась насекомыми, связанными с сосной: к имеющейся гусенице соснового бражника добавились две бабочки соснового коконопряда.

- Надеюсь, что обновлённая диорама понравится гостям заповедника. Сентябрь и октябрь – период гона у лосей, так что сейчас самое время посетить музей и полюбоваться нашим лосем-женихом! – подытожил рассказ о своей работе над диорамой Виталий Черёмухин.