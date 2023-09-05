Александр Гусев отметил положительную динамику в социально-экономическом развитии Воронежской области

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев подвел основные итоги социально-экономического развития Воронежской области за январь-июнь 2023 года. В первом полугодии заметно ускорилась динамика развития базовых отраслей экономики и восстановления потребительской активности населения.

Глава региона отметил, что именно внешнее экономическое давление способствовало поиску решений, порой и нестандартных. Но принятие их позволило продолжить преобразования в области.

- Правительство и все органы государственной власти региона ставят перед собой четкую цель: несмотря на трудности, следовать стратегическому вектору развития Воронежской области. Чтобы реализовать все намеченные планы, нам необходимо консолидировать усилия исполнительных и законодательных органов власти, - подчеркнул губернатор.

И добавил, что несмотря ни на что, облправительство продолжит выполнять все социальные обязательства, чтобы качество жизни в регионе постоянно повышалось.

Положительная динамика в первом полугодии наблюдается по ряду показателей. Так, индекс промышленного производства составил 104,9% к уровню января-июня 2022 года (в январе-мае 2023 года – 103,3%). Основной фактор – ускорение роста в обрабатывающих производствах – 105,1% (в январе-мае 2023 года – 103,5%) и обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 107,4% (в январе-мае 2023 года – 104,3%). Положительная динамика сохранена в добыче полезных ископаемых – 106,3%.

Прирост наблюдается и в АПК. Объем сельскохозяйственного производства увеличился на 2,8% к соответствующему уровню 2022 года. В животноводстве выросли объемы мяса (скот и птица на убой в живой массе) – 100,6%, производство молока – 104,2%, яиц – 122,9%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по итогам первого полугодия увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Заметно восстановилась положительная динамика потребительского спроса населения. С янаря по июнь увеличился на 0,4% оборот розничной торговли к уровню 6 месяцев 2022 года (в январе-мае 2023 года снижение составляло 0,8%).

Инфляция в среднегодовом исчислении несколько замедлилась. Среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги по области в январе-июне 2023 года составил 105,3%, что меньше на 0,7 процентных пункта, чем в январе-мае текущего года (106%).

Что же касается номинальной зарплаты. То за январь-июнь 2023 года она выросла на 14,8% и составила 50939,8 рублей. В свою очередь реальная заработная плата за этот же период увеличилась на 9%. А вот уровень безработицы по состоянию на 1 августа 2023 года составил всего 0,6%.