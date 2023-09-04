Нововоронежская АЭС стала пилотной площадкой для исследования психологических факторов профессиональной надёжности сотрудников

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Проект инициирован ГК Росатом, руководство которой внимательно относится не только к технологическим процессам, но и к каждому кто их осуществляет. Цель проекта — создать условия и найти механизмы, которые помогут персоналу исключить предпосылки совершения ошибок на рабочих местах.

В Концерне Росэнергоатом пилотными площадками для исследования стали Нововоронежская АЭС и Калининская АЭС.

Команда представителей Технической академии Росатома и Корпоративной академии Росатома в течение недели выявляла ключевые факторы, влияющие на личностные установки работников, которые могут побудить их к небезопасному поведению.

В исследовании были охвачены все категории сотрудников — от руководителей и начальников цехов до рабочих. Особое внимание уделили персоналу подрядных организаций, который проводит плановые ремонты на энергоблоках с работами повышенной сложности, в закрытых пространствах, на высоте, обслуживает электроустановки.

«Человек не приходит на АЭС с задачей ошибиться, но что-то происходит в течение рабочего дня, когда он совершает ошибку. Часто это бывает из-за независящих внешних причин. На это мы хотим посмотреть и предложить инструменты улучшающие деятельность наших работников», - рассказала руководитель проекта Управления развития корпоративной культуры АО «Концерн Росэнергоатом» Ирина Косарева.

Во время первого этапа было проведено 66 интервью, 11 наблюдений за работой персонала, более 80 человек приняли участие в фокус-группах, проанализирована документация около десятка подразделений.

По предварительным данным, среди полуторадесятков факторов был отмечен высокий уровень взаимоотношений в коллективе, наличие атмосферы открытости и доверия, то, как происходит адаптация новых сотрудников.

Свои промежуточные материалы рабочая группа передаст в Управляющий совет, где будет составлен отчёт результатов исследования. После проведения анализа начнётся второй этап проекта. Через несколько месяцев команда вернётся на Нововоронежскую АЭС и предложит инструменты, практики и рекомендации которые помогут повысить безопасность у разных категорий работников. Также будут разработаны удобные для применения памятки с описанием каждого инструмента и практики.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС