Игорь Артамонов: Очень рад побывать в своем любимом городе

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Праздничные торжества, посвященные 877-й годовщине образования Ельца, состоялись в Городе воинской славы. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Елец. Он прогулялся по улице Мира, где развернулись ярмарка, гастрономические, музыкальные и спортивные площадки. Здесь же прошел молодежный фестиваль «Street workout». Игорь Артамонов поздравил ельчан и гостей города с главной сцены, установленной на площади Ленина.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Очень рад побывать в своем любимом городе. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, замечаю, как он преображается, становится все лучше, красивее, современнее. Появляются новые объекты, реставрируются старые. Сегодня прекрасный день, наш с вами праздник – День Ельца. Хочу пожелать вам в этот день настроения, улыбок и счастья!» – сказал Игорь Артамонов.

Затем губернатор наградил лучших ельчан. За высокие профессиональные заслуги, успехи в реализации социальных, культурных проектов, развитии экономики, активную общественную работу областные и муниципальные награды получили педагоги, врачи, священнослужители, журналисты инженеры, спасатели, представители других профессий.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Завершился праздник концертом Сергея Трофимова и кавер-группы «ШоуRoom»из Москвы, световым акробатическим шоу «JUMP PERFORMANCE» и шоу барабанщиков «Rocket Beat». В честь праздника в Ельце открыли доски почета «Юные дарования Ельца» и «Трудовая Слава города Ельца». Для ельчан и гостей города организовали различные спортивные мероприятия, концерты творческих коллективов города, фестиваль молодых ди-джеев Липецкой области Dj-фест.