Девятимесячный малыш проглотил батарейку и получил ожог желудка в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девятимесячный малыш, проглотивший батарейку, по скорой был доставлен в приемное отделение хирургического корпуса ОДКБ №2. Инородное тело из желудка извлекли врачи. Об этом рассказали в больнице 4 сентября.

Родители рассказали, что ребенок разгрыз музыкальную игрушку, после чего они не досчитались одной батарейки. В приемном отделении малыша осмотрели, сделали обзорный Р-снимок органов брюшной полости. Инородное тело обнаружили в проекции желудка.

Рентгеновский снимок, ОДКБ № 2 Фото: Предоставлено "КП"

В кратчайшие сроки под общим обезболиванием врачи провели эндоскопическое удаление батарейки. К сожалению, ребенок получил электрохимический ожог желудка.

Медики ОДКБ №2 напомнили об опасности проглатывания батареек:

- Во влажной среде желудка происходит короткое замыкание между полюсами батарейки, позже ее разгерметизация. При этом из нее выделяется щелочь, сразу же вступающая в химическую реакцию, вызывая при этом электрохимический ожог.