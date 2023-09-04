Сергей Петрин: «По строящимся объектам все закупки нужно сделать в сентябре»

Сергей Петрин поручил не затягивать сроки муниципальных закупок. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В понедельник, 4 сентября, очередное планерное совещание провел по поручению мэра Воронежа Вадима Кстенина его первый заместитель по городскому хозяйству Сергей Петрин. Его участники обсудили вопросы, касающиеся празднования Дня города, а также муниципальных закупок.

В начале совещания руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук рассказал об оперативной ситуации в Воронеже. Он сообщил, что на прошлой неделе в единую диспетчерскую службу обратились более пяти тысяч горожан. Все их заявки отработаны. Спасатели выезжали на место 72 происшествий.

– Погода способствуют тому, что некоторые граждане активно продолжают купальный сезон, и риски ЧП на водоемах сохраняются. Поэтому есть необходимость в жаркие дни продолжить совместное патрулирование представителями управ районов и полицейскими берегов и мест массового отдыха у воды, а спасателями поисково-спасательного отряда города - акватории водохранилища, – заявил Сергей Хомук.

Сергей Хомук. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Затем руководитель управления культуры Андрей Харитонов напомнил, что 16 сентября Воронеж будет отмечать свой 437-й день рождения, и рассказал о том, какой будет программа праздника.

В частности, в ближайшее время на улицах столицы Черноземья начнет появляться праздничное оформление. Их украсят более, чем двумя тысячами флагов. В 2023 год отмечают 400-летие со дня рождения святителя Митрофана Воронежского. Это также будет отражено в концепции оформления города.

День города начнется богослужениями в храмах. На площади Ленина с 10.00 откроется благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок». На главной сцене у театра оперы и балета пройдет церемония торжественного открытия праздника. Во время него в торжественной обстановке наградят вновь избранных Почетных граждан города, им вручат памятный знак «Воронеж – город воинской славы».

Андрей Харитонов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– После этого стартует большая концертная программа, которая будет посвящена и 80-летию освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Планируется юбилейное выступление государственного академического Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. Этот творческий коллектив в 2023 году отмечает 80-летие со дня своего создания. Также пройдет праздничный гала – концерт лауреатов хореографического фестиваля «Танцующий город» и джаз-концерт. Завершится День города выступлением на главной сцене Заслуженной артистки России Ольги Кормухиной, – рассказал Андрей Харитонов.

Вдоль площади Ленина активисты комитета семей воинов Отечества организуют интерактивную площадку, где пройдут различные мастер-классы. Здесь же состоится уличный спектакль театра кукол «Дюймовочка».

На площадке у Агропрома организуют фотозоны, пройдут показательные выступления представителей различных видов спорта. От площади Ленина до кинотеатра «Спартак» разместят выставку работ мастеров народного творчества и можно будет поучаствовать в интерактивной Школе-практикуме кузнечного дела. В Кольцовском сквере пройдут концерты, в Пушкинском – исторические танцы.

– В 2023 году празднование Дня города пройдет в ограниченном формате с учетом соблюдения необходимых мер безопасности. Однако мы постарались учесть разные направления и тематики мероприятий. Они будут направлены не только на взрослую аудиторию, но и детскую. По этическим причинам и в целях безопасности приняли решение отказаться от праздничного фейерверка. День города завершится в 21.00, – подытожил Андрей Харитонов.

О приоритетных муниципальных закупках рассказал руководитель профильного управления администрации Александр Зенин. Он отметил, что в соответствии с поручением мэра Вадима Кстенина для обеспечения планомерности и минимизации их сроков в рамках национальных проектов, инфраструктурных бюджетных кредитов, региональных и муниципальных программ сформировали дорожную карту. Она представляет собой детализированные сроки поступления заданий от заказчиков в соответствии с доведенными лимитами. А также даты публикации закупок и заключения контрактов по каждой из них. Факт исполнения карты – заключенный контракт.

– Общий объем таких закупок составил свыше 13,77 миллиардов рублей. На данный момент реализация дорожной карты по факту заключения контрактов составляет 98%, – сообщил Александр Зенин.

Руководитель управления подробно остановился на каждом из направлений осуществляемых закупок. Например, в сфере строительства их было пять с общим объемом финансирования в 1,19 млрд рублей. Это возведение двух водопроводных линий по улице Изыскателей, строительство напорных канализационных линий коллектора на улице Землячки; реконструкция школы № 45, а также канализование улиц Луговой и Юности.

По словам Александра Зенина, одно из приоритетных направлений в сфере закупок - оснащение оборудованием новых школ. Подтверждение этому - 138 закупок на сумму более 386 млн рублей для Образовательного центра и еще 41 для школы № 107 на более чем 106 млн рублей.

– При этом доля отечественного оборудования, находящегося в реестре промышленных товаров РФ, составила 72%, – сообщил Александр Александрович.

Рассказал Александр Зенин и о закупках в сфере городского хозяйства, культуры и спорта.

– По результатам реализации мероприятий дорожной карты мы сэкономили бюджетные средства: до торгов – 87,74 млн рублей, по торгам – 207,19 млн рублей, по малым закупкам – 5,07 млн. рублей, – поделился он. - До конца 2023 года планируем провести торги по еще трем крупным объектам. Это проектирование школы и ФОКа, а также строительство ливневой канализации. Согласно графику, заключение контрактов по данным объектам планируется до конца текущего года.

Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин поручил рассмотреть возможность переноса проведения торгов по строительству ливневки с канализационно-насосной станцией в квартале, ограниченном улицами Шишкова, Московским проспектом, Ломоносова, Тимирязева, набережной М. Горького, Бурденко, с конца сентября на более раннее время. Тем более что проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

– То же самое касается проектно-изыскательских работ для школы на 2000 мест по Острогожской. По оставшимся объектам – не затягиваем сроки, максимально стараемся сделать все закупки в сентябре, – поручил Сергей Петрин.