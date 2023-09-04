По решению губернатора в Воронеже отремонтируют здание центра реабилитации «Парус надежды»

фото: Правительство Воронежской области

В здании областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды», который находится на ул. Плехановской, проведут капитальный ремонт. Такое поручение дал 4 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев во время встречи с директором учреждения Ириной Петровой.

Центр ежегодно обслуживает 2200 детей, половина из которых – это ребята с инвалидностью, остальные с ограниченными возможностями здоровья. У «Паруса надежды» есть гостиница, где останавливаются те, кто приезжает из районов области. Курс реабилитации длится от 2-х до 3-х недель. Действует отделение ранней помощи, куда могут обращаться семьи с новорожденными, если появились проблемы в развитии.

Ирина Петрова рассказала, что в центре созданы ансамбли, где занимаются дети с синдромом Дауна и умственной отсталостью. Став взрослыми, они продолжают работу в коллективах.

фото: Правительство Воронежской области

– Им уже около 40 лет. И все равно они на нашей базе занимаются. Выступают, выигрывают конкурсы. Есть и театр, и певческий коллектив. Это самая большая наша гордость, когда дети могут показать свой труд. Считаю, что это их работа. Выступая, они дарят эмоции другим людям, как актеры, – поделилась Ирина Петрова.

Александр Гусев расспросил о потребностях «Паруса надежды» и обещал помочь. Губернатор поблагодарил Ирину Петрову за ее многолетний труд, поздравил с юбилеем и вручил знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».