Губернатору доложили о снижении смертности в ДТП в Воронежской области

фото: Правительство Воронежской области

Сегодня, 4 сентября, на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили профилактику дорожно-транспортных происшествий Воронежской области. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи.

С докладом выступил начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов. Он рассказал об итогах 8 месяцев работы ведомства. Так, с начала 2023 года количество ДТП в регионе осталось на уровне аналогичного периода 2022-го, а число погибших снизилось на 0,5%.

Сократилось и количество аварий по вине нетрезвых водителей и водителей пассажирского автотранспорта, а также происшествий, случившихся из-за выезда на полосу встречного движения. Было отмечено, что с января по август в регионе достигнуты цели нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

фото: Правительство Воронежской области

Евгений Шаталов также пояснил губернатору о введенных дополнительных мерах, направленных на повышение дисциплины водителей. Они включают в себя активизацию профилактической работы и рейдов, а также создание безопасных дорожных условий.

За лето подразделениями Госавтоинспекции проведено свыше 150 целевых профилактических мероприятий – «Безопасная дорога», «Пешеход», «Внимание дети», «Ребенок – главный пассажир». В них задействовали максимальное количество личного состава строевых подразделений с привлечением сотрудников управления ГИБДД, аппаратов отдельных батальонов и ОГИБДД, дополнительно привлекали участковых и сотрудников ПДН. Профилактические акции постоянно освещаются в СМИ.

В свою очередь департамент образования области реализует региональный бережливый проект «Родители за безопасность дорожного движения». В его рамках по инициативе Госавтоинспекции разработан макет стенда, содержащий QR–коды, с помощью которых дети и их мамы и папы могут ознакомиться с важными правилами поведения на дорогах.

Также прорабатывается проект «Детство без опасности» по организации в роддомах регулярных тренингов по обучению будущих родителей основам безопасности ребенка в автомобиле.

фото: Правительство Воронежской области

В свою очередь руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин рассказал о работе системы фотовидеофиксации «КРИС-Воронеж». Общая группировка составляет 254 единицы. 182 из них – это стационарные комплексы, в том числе 20 камер установлены для упорядочивания движения маршрутных транспортных средств по «выделенным» полосам. Это также дает возможность снижать количество ДТП.

Ожидается эффект от внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Ее основная задача – улучшение транспортной обстановки областного центра и повышение дисциплинированности всех участников дорожного движения. Проект будет реализован досрочно. Работы завершат уже в октябре и центральный пункт управления ИТС разместят на ул. Кардашова, 2.

Александр Гусев поблагодарил сотрудников ведомств за проделанную работу по профилактике ДТП.

– Вы много внимания уделяли безопасности дорожного движения, снижению аварийности и смертности на дорогах. Системная работа результат дала. Поблагодарите ваших коллег. Это правильные подходы, то, что мы через проектные формы работаем – это тоже дает свой положительный результат. Просьба не снижать темпы. Понимаем, сейчас период переходный будет с точки зрения и состояния дорожного полотна. Но мы должны эту ситуацию переломить, а дальше уже в поддерживающем формате работу проводить, – подчеркнул губернатор.

Ирина Шабанова