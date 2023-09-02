В Воронеже приняли присягу более 1,2 тысячи курсантов академии имени Жуковского и Гагарина

фото - правительство Воронежской области

Сегодня, 2 сентября, в Воронеже состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. В ней по поручению губернатора Александра Гусева принял участие зам главы региона, руководитель аппарата губернатора и Правительства области Сергей Трухачев.

В этом году к Военной присяге привели свыше 1,2 тысячи курсантов. Поздравить молодых военнослужащих приехали председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, герой России, заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Виктор Бондарев и начальник академии Геннадий Зибров.

фото - правительство Воронежской области

Сергей Трухачев зачитал приветственный адрес от губернатора. Глава региона поздравил первокурсников Военно-воздушной академии и юных воспитанников кадетского корпуса, у которых, как он отметил, начался важнейший жизненный этап:

- Он связан с профессиональным становлением, укреплением патриотических чувств и лучших человеческих качеств. Сердечно поздравляю наших будущих офицеров с этим знаменательным событием и прошедшим Днем знаний! Впереди у каждого из вас – доблестный путь служения Отечеству, государству и российскому народу.

Александр Гусев выразил уверенность, что судьбы молодых военнослужащих будут наполнены успехами и победами, а также семейным счастьем и настоящей дружбой. И горячо поблагодарил их родителей и близких за поддержку их выбора. А это, как отметил губернатор, выбор настоящих мужчин.

- Для Воронежской области особая честь быть сопричастной к воспитанию новых поколений элитных подразделений Вооруженных Сил. Выражаю признательность руководству Министерства обороны РФ, начальствующему и профессорско-преподавательскому составу академии за то, что наш регион является одним из ведущих центров подготовки армейских кадров, - говорится в приветственном адресе губернатора.

фото - правительство Воронежской области

Сергей Трухачев в свою очередь напутствовал курсантов, поскольку в ближайшие годы их основными стремлениями должны быть прилежная учеба, закалка воли и характера, воспитание в себе лучших моральных качеств.

- Уверен, что знания, навыки и нравственные принципы, приобретенные в одном из самых престижных вузов Министерства обороны Российской Федерации, будут всегда помогать вам в решении служебных и житейских задач, — сказал Сергей Трухачев.