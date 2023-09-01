В Нововоронеже прошел общегородской День знаний со «Школой Росатома»

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Руководство Нововоронежской атомной станции, представители администрации города, общественных организаций и духовенства пришли поздравить школьников с наступлением нового учебного года. За парту в этом году сядут 373 первоклассника. Каждый из них в рамках ежегодной акции «1 сентября — мы единая семья» получил набор со всем необходимым для первых учебных дней.

366 отличник города в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» получили подарки и дипломы за отличные успехи в обучении в 2022-2023 году с подписью директора Нововоронежской АЭС Владимира Петровича Поварова.

«Уважаемые учителя и родители, дорогие ребята, поздравляю вас с Днем знаний. Хочу, чтобы вы всегда помнили, Нововоронеж — это город первых. Настойчиво овладевайте знаниями, совершайте открытия, будьте в хороших отношениях с родителями и учителями. Теперь у вас есть возможность получить высшее образование, не уезжая из нашего города. Нововоронежский политехнический институт ждет новых студентов, а Нововоронежская атомная станция — новых молодых специалистов», - поздравил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

После торжественной части город разделился на несколько площадок. На городском стадионе «Старт» развернул свою работу детский квартал «От впечатлений к увлечению». Дом детского творчества организовал научные, творческие, игровые и интерактивные мероприятия, мастер-классы. Лучшие школьники-шахматисты провели сеанс одновременной игры с представителем областной шахматной федерации Сергеем Рудаковым. Здесь же Нововоронежская детско-юношеская спортивная школа устроила серию эстафет и соревнований. Нововоронежские филиалы «Атомэнергоремонта» и «Технической академии Росатома» рассказали об актуальных технических профессиях через интерактивные инсталляции, установленные на городском стадионе.

«Весь город сегодня пришел в движение. Интересное 1 сентября в Нововоронеже – уже наша традиция. Уверена, что в этот день скучно не было никому. Мы постарались организовать разнообразные площадки. Каждый нашел себе занятие по душе», - прокомментировала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

В школах состоялась встреча школьников с представителями Нововоронежской АЭС в формате «100 вопросов атомщику». А во Дворце культуры организовали просмотр мультфильмов и мастер-классы по прикладным видам творчества. Ледовая арена «Остальная» и спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена» также принимали гостей.

В Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ «МИФИ» начало нового учебного года уже в новом статусе ознаменовалось открытием выставки под открытым небом «Эти уникальные атомщики».

В этот день прошли отборочные матчи по АТОМболу 5+. 9 сентября в знак поддержки команды детского сада №13, который будет принимать участие в финале чемпионата «Школы Росатома» по АТОМболу 5+ в Озерске, в городе пройдут игры в рамках муниципального этапа.

Также сотрудники Нововоронежской АЭС приняли участие в федеральной гуманитарной акции «Рюкзак для друга», организованной на всех предприятиях Госкорпорации «Росатом» в преддверии 1 сентября. Дети из детских домов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через местное отделение «Единая Россия» получат рюкзаки и учебные канцелярские наборы.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» прилагает значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ, где школьники, студенты, молодые специалисты получают нужное им в жизни образование.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС