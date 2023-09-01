Воронежский губернатор вместе с делегацией республики Беларусь побывал на открытии мегашколы

фото: Правительство Воронежской области

Сегодня, 1 сентября, в Воронеже распахнул свои двери для учеников Образовательный центр «Содружество», который горожане уже привычно называют - мегашкола. Это самое большое в стране образовательное учреждение, рассчитанное на 2 860 человек (110 классов).

На открытие приехал губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с делегацией Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра, послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Они осмотрели здание и побывали на торжественной линейке, где поздравили первоклассников с Днем знаний.

- Сразу вспомнил свой поход в первый класс. Мне посчастливилось: я в первый класс шел в новую школу, но она была сельской, всего на 100 учеников. Конечно, масштабы несопоставимы. Я очень позавидовал первоклассникам мегашколы и всем, кто будет тут учиться, - сказал губернатор.

фото: Правительство Воронежской области

Он отметил, что Образовательный центр - это не просто масштабный и значимый объект, это современное, хорошо оснащенное учебное учреждение с грамотными преподавателями.

- Уверен, они будут давать хороший багаж знаний. Поэтому и дети, и родители, и преподаватели, и педагоги получат огромное удовольствие от работы и учебы – подчеркнул Александр Гусев.

фото: Правительство Воронежской области

Глава региона приехал не с пустыми руками. Он вручил директору мегашколы Ольге Струковой сертификат на 3 млн рублей.

Рады здесь были и высокопоставленным гостям из республики Беларусь, поскольку их специалисты поучаствовали в реализации этого уникального проекта.

- Символичное название у Образовательного центра - «Содружество». Это пример того, как должны дружить между собой страны и, безусловно, народы, - подчеркнул губернатор.

И добавил, что Воронежская область продолжит плодотворное сотрудничество с Беларусью.

- У нас много совместных проектов. Это и строительство детского садика на 600 ребят, футбольного стадиона «Факел», предприятия по переработке изношенных шин, реконструкция Центрального стадиона профсоюзов, а также развитие радиоэлектронной промышленности и многое другое, - заключил Александр Гусев.