Открывшаяся в Воронеже школа № 107 станет центром притяжения нового экоквартала «Ключи»

В новую школу уже записали тысячу детей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На ранее пустовавшей территории недалеко от здания областного управления ГИБДД появилась школа-красавица. Торжественное открытие учебного заведения № 107 прошло в пятницу, 1 сентября.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Перед тем как новая школа распахнула свои двери для учеников, прошла торжественная линейка. Ее открыла директор учебного заведения Надежда Савицкая. Она выразила уверенность, что в школе, построенной по уникальному для России проекту, детям будет интересно учиться. А коллектив педагогов сделает для этого все возможное.

От имени губернатора родителей и учителей с 1 сентября поздравил его первый заместитель Виктор Логвинов:

- Вы встречаете День знаний в сияющей высокотехнологичной школе. И она не единственная такая. В нашем регионе еще четыре новых школы 1 сентября 2023 года впервые распахнули свои двери. Желаю вам отличного настроения и больших свершений.

Виктор Логвинов вручил Надежде Савицкой сертификат на 1,7 млн рублей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Затем предоставили слово вице-мэру Воронежа Сергею Петрину. Он отметил, что в школе есть все, чтобы дети могли развиваться, находить новых друзей. И поблагодарил за большой труд строителей и дорожников.

Родителей, учеников и гостей церемонии открытия порадовали своими выступления воронежские песенные и танцевальные коллективы. Ну и, конечно, не обошлось без церемонии перерезания красной ленточки. Это решили сделать не у входа в школу, а прямо на площадке, где проходила линейка.

О СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ ДО ОСНОВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Не только о новом учебном заведении, но и о развитии всего строящегося экоквартала «Ключи» рассказал главный его инвестор, бизнесмен Эдуард Краснов.

Инвестор Эдуард Краснов рассказал о планах развития всего микрорайона, где открылась школа № 107. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Решили позаботиться о развитии социальной инфраструктуры до основной застройки квартала, а не после этого. В проекте с самого начала выделили землю под школу и детсад, - отметил Эдуард Валентинович. - В итоге район только строят, а школа на 1500 учеников уже есть, причем тысячу успели набрать. И готов проект детсада на 280 мест. В новой школе, проект которой разрабатывал наш проектный институт «Гипрокоммундортранс» на наши же средства, много пространства, воздуха, там сделали все для простора и учителям, и ученикам. В одном крыле занимаются младшие классы, в другом - старшие. Встречаться они будут в центральной части, где расположены столовая, библиотека, актовый зал, зоны для рекреации, учительская. Во дворе учебного заведения великолепный стадион, есть и отличная хоккейная коробка, спортивные тренажеры. Все необходимые коммунальные сети к учебному заведению подвели еще два года назад. Неподалеку еще появится бассейн, а на соседней с нами территории город планирует построить огромный спортивный кластер.

Во дворе школы построили стадион, которому была бы рада и профессиональная футбольная команда. Фото: Юрий КОЗЛОВ

«КЛЮЧИ» К КОМФОРТУ И БЕЗОПАСНОСТИ

Для общественных мероприятий на открытом воздухе создатели экоквартала, посоветовавшись с директором Надеждой Савицкой, решили открыть «Площадь событий». Там смогут выступать школьные коллективы и приглашенные артисты.

В целом, квартал обещает быть под стать школе - таким же суперсовременным и суперкомфортным.

- Мы строим первый цифровой квартал в городе, - подчеркивает Эдуард Краснов. - уже в следующем году мы планируем сдать жилой комплекс «Джаз», дома которого имеют признанный экспертами уровень цифровизации класса «С». Мы обеспечиваем безопасную, комфортную среду для жителей квартала. Ты по смартфону с помощью камер сможешь проследить, как твой ребенок дошел до школы, сможешь оплачивать коммуналку, заказывать слесаря в УК и многое другое.Основной упор делается на тех людей, кому важны комфорт и безопасность. По поводу новой школы, хочу сказать, что нам важно, чтобы открывшаяся школа стала центром притяжения для всего экоквартала. Все должны увидеть, что Левый берег Воронежа - один из самых перспективных и активно развивающихся районов города.