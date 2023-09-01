Памятную доску герою СВО Константину Алипатову открыли в воронежской школе

фото: Воронежская городская Дума

В День знаний, 1 сентября, в школе № 62, которая находится на улице Березовая роща в Воронеже, торжественно открыли памятную доску нашему земляку Константину Алипатову. Герой погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО, за что награжден орденом Мужества посмертно.

С ходатайством установить памятный знак на образовательном учреждении, где прошли школьные годы героя, обратился в городскую комиссию по культурному наследию депутат городского парламента Артем Рымарь, а затем выделил средства для изготовления доски.

На открытие памятной доски пришли представители городских властей, педагогического коллектива, школьники, родственники, друзья, одноклассники и сослуживцы. Минутой молчания они почтили память героя. Потом вспоминали о детстве Константина, о его школьных годах, о том, как он выбрал воинскую службу, говорили слова благодарности погибшему и его родителям и возложили живые цветы под стихи Роберта Рождественского «Помните».

фото: Воронежская городская Дума

Заместитель Совета ветеранов Центрального района, участник Великой Отечественной войны, Николай Борисов рассказал, что Константин Алипатов служил в ОМОНе, в бригаде особого назначения, с которой и уехал на Донбасс. Он руководил отделением, которое держало оборону. Неожиданно в траншею упала граната, и он накрыл ее своим телом, чтобы спасти остальных.

Педагоги школы уверены, что выбор военной карьеры для него был предопределен. Одним из любимых его предпочтений было чтение книг о войне. Перечитал их множество в школьной библиотеке. Подтвердили и одноклассники героя, что Константин военным был не по сфере деятельности, а по зову сердца.

Родители погибшего поблагодарили учителей сына, представителей власти за открытие памятной доски и всех собравшихся за то, что память о Константине жива

фото: Воронежская городская Дума

В торжественной обстановке полотно с мемориальной доски сняли директор школы № 62 Виктория Шабанова, депутат Артем Рымарь и заместитель руководителя управы Центрального район Инна Тимошенко.

Артем Рымарь признался, что ему лично не довелось познакомиться с Константином Алипатовым, но выяснил, что у них много общих знакомых.

– Для меня этот человек является образцом настоящего героя, – резюмировал парламентарий.