. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 сентября в Воронеже стартует вторая - осенняя - часть XII Платоновского фестиваля. Мероприятия будут проходить в формате уик-эндов и продлятся до 2 октября. Воронежцев ждут театральные и музыкальные события. Артисты приедут в Воронеж из Азербайджана, Армении, России и Сербии.

Первым событием Платоновфеста станет выступление сербских артистов. 2 сентября в филармонии выступят виолончелист Неманья Станкович и пианистка Майя Михич. Они сыграют произведения русских и сербских композиторов. 6+

3 и 4 сентября в ВКЗ покажут спектакль РАМТа «Душа моя Павел», поставленный худруком театра Алексеем Бородиным по пьесе Полины Бабушкиной - по мотивам романа Алексея Варламова. 16+

9 и 10 сентября в ВКЗ Московский театр «Мастерская Фоменко» сыграет спектакль худрука театра Евгения Каменьковича «Доктор Живаго». 16+

15 и 16 сентября в театре оперы и балета зрители увидят работы ярких хореографов современности Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Шарон Эяль в одном вечере «Блум. Чай или кофе? Автоданс». 16+

16 и 17 сентября в ВКЗ покажут перенесенный с лета спектакль «Оружие сердец», поставленный Санкт-Петербургским Молодежныим театром на Фонтанке по киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова». 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 сентября Московский камерный оркестр Musica Viva исполнит в филармонии сочинения Арканджело Корелли, Франческо Джеминиани, Пауля Хиндемита и Белы Бартока. 6+

21 и 22 сентября в театре драмы пройдет спектакль «… и снова Весна» театра «Амазгаин» (Армения). Он будет показан впервые в России. 12+

29 сентября в сопровождении Воронежского симфонического оркестра в филармонии выступит пианист Даниил Харитонов - обладатель Гран-при Московского Международного конкурса пианистов Крайнева и бронзовый призер XV Международного конкурса имени Чайковского. Он сыграет произведения Рахманинова и Стравинского. 6+

30 сентября в филармонии Даниил Харитонов выступит вместе с Эльвином Хокса Ганиевым (скрипка, Азербайджан) - лауреат множества престижных международных конкурсов, в том числе имени Давида Ойстраха (Москва), Генрика Венявского и Кароля Липиньского (Люблин, Польша). Музыканты исполнят сочинения композиторов-классиков: Прокофьева, Дебюсси, Брамса. 6+

2 октября в филармонии пройдет концерт ансамбля солистов Российского Национального Оркестра «Камерата РНО». В программе - Моцарт, Вагнер, Телеман, Мартену. 6+