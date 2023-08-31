Владимир Нетёсов поздравил с 15-летием сотрудников партийных приемных Воронежской области

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На площадке Штаба общественной поддержки состоялся праздник, посвященный 15-летию со дня образования общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Воронежской области. Сотрудников регприемной и руководителей местных приемных в районах области поприветствовал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он отметил, что общественные приемные – это уникальный партийный проект, который, прежде всего, создан для коммуникации, для диалога с гражданами, обратной связи.

«Благодаря тесной связи с населением мы выявляем проблемные точки во взаимодействии граждан и органов власти всех уровней, оцениваем эффективность и актуальность законодательной базы. Наша задача – оказывать людям эффективную поддержку, ведь они привыкли видеть в сотрудниках общественных приемных «Единой России» своих надежных помощников. Хочется сказать в ваш адрес теплые слова, поблагодарить за ваш труд, энергию, доброту, терпение и профессионализм, чуткое и внимательное отношение к людям. Спасибо всем, кто работает и работал за эти годы в общественных приёмных. Они стали настоящей передовой в борьбе за интересы людей и безусловной опорой для «Единой России», самой главной обратной связью», – отметил Владимир Нетёсов.

Секретарь регионального отделения партии вручил сотрудникам общественных приемных Благодарности.

Сотрудников приемных поздравила и руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук. Она рассказала, что за 15 лет работы региональная партийная приемная приобрела грандиозный формат. Работают приемные в Воронеже и местные приемные во всех районах области.

«Результат работы приемных за эти 15 лет – рассмотрение более 300 тысяч обращений жителей области. При чем, каждое обращение рассмотрено, каждое проработано, по каждому обращению дана обязательно обратная связь и большая часть обращений получила положительное решение. О высоком уровне работы наших приемных говорит и то, что мы неоднократно признавались лучшими по стране и стабильно входим в десятку ведущих партийных приемных. И за всеми этими результатами стоит коллектив профессионалов», – подчеркнула Марина Андрейчук.

Она отметила, что работа партийных приёмных в регионе постоянно трансформируется и расширяется. Помимо рассмотрения обращений граждан, ведется работа с общественными организациями и волонтерами. Был открыт Штаб общественной поддержки – совершенно новый формат, многофункциональное пространство, действенная площадка для диалога с избирателями.

Марина Андрейчук также вручила Благодарности руководителям местных приемных «Единой России».

Для участников праздника был подготовлен концерт ведущих танцевальных и вокальных коллективов города. А завершился праздник чаепитием. Этот подарок сотрудникам приемных партии подготовили активисты Воронежского регионального отделения «Конфедерации деловых женщин России», которые много лет сотрудничают с региональной общественной приемной.