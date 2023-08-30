Похороните меня за плинтусом Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские театры готовятся выйти с летних каникул и во всю репетируют премьеры нового сезона. «Комсомолка» разузнала, какие спектакли ждать поклонникам в ближайшее время.

ТЕАТР КУКОЛ: «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»

Театр кукол имени открывает 98-й театральный сезон спектаклем Руслана Кудашова «Похороните меня за плинтусом» (16+) по повести Павла Санаева.

Главный режиссер Большого театра кукол (Санкт-Петербург), лауреат премий «Золотая Маска», «Золотой Софит», «Арлекин» покажет историю Саши Савельева в декорациях и эстетике цирка со свойственной ему буффонадой. Карикатурные куклы, сцена-арена в виде круга, клоунские элементы в костюмах, гротескная игра актеров. Все это - мир бабушки, мир несостоявшейся актрисы, которая превращает любое помещение (будь то ванная или кухня) в сценическое пространство, а самую обычную жизненную ситуацию - в очередное действие бесконечного представления. Премьерные показы пройдут 30 и 31 августа.

Похороните меня за плинтусом Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЮЗ: «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Воронежский театр юного зрителя откроет 60-й театральный сезон премьерой по пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта» (12+). Ставит приглашенный режиссер Александр Огарев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Один из самых известных сюжетов о любви в мировой культуре в ТЮЗе представят не просто как историю о конфликте двух семей. Это рассказ о противостоянии Духа и Красоты: духовного Средневековья, которое олицетворяет семейство Монтекки, и пропитанного эстетикой Возрождения, которое персонифицировано в образах членов семьи Капулетти. Премьерные показы спектакля запланированы 1 и 2 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАМЕРНЫЙ: ХОРЕОГРАФИЯ И «ВИШНЕВЫЙ САД»

Юбилейный, 30-й, сезон Камерный театр откроет 6 сентября свежим спектаклем «Да здравствует Король!» (16+), поставленным худруком Михаилом Бычковым в июне, - перед уходом театра на летние каникулы его успели показать всего несколько раз.

Кроме того, уже осенью труппа готовит еще две большие премьеры. Для первой театр пригласил бразильского хореографа Энрике Родовалью и его ассистента Ирупе Сармьенто. Это станет первым опытом международного сотрудничества для танцтруппы Камерного театра, а для лауреата национальных и международных премий Энрике Родовалью - первой работой в России.

Рабочее название спектакля - «Между двумя». В своей хореографии Энрике, который создавал постановки для Городского балета Сан-Паулу (Бразилия), Нидерландского театра танца (NDT, Нидерланды), Балета Театра дель Эспасьо (Мексика), а также для других театров и танцевальных компаний в Бразилии и Португалии, зачастую соединяет контемпорари с другими направлениями танца, элементами драматического театра и юмором.

Танцевальная премьера запланирована на конец сентября.

А в середине октября на большой сцене театр планирует выпустить «Вишневый сад». Над чеховской историей работает приглашенный режиссер Антон Федоров. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, его спектакль «Ребенок» весной 2023 года принес Камерному «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма».

Да здравствует Король! Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

АРТ-ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»: ГАЛИЧ, ЛАГАРС, МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВАНГАРД, СКАЗКИ

Только что открывшееся в Воронеже новое арт-пространство «Прогресс» (ул.Фридриха Энгельса, 52 – в здании бывшей обувной фабрики) уже встречает поклонников искусства свежими премьерами.

Актриса Камерного Яна Кузина создала для новой арт-площадки музыкальный моноспектакль «Кабаре Галича» (16+). Артистка в театральной манере представила 12 песен автора-исполнителя и охарактеризовала идею как «Яна Кузина в проекте для актрисы, фортепиано и струнных». Успешный советский драматург и киносценарист Александр Галич на исходе оттепели начал писать стихи - о любви и верности, о совести и чести, о страхе и предательстве.

- Для меня Александр Галич оказался очень близким человеком, - объяснила выбор материала артистка.

Премьера пройдет 7 сентября.

Другая актриса Камерного театра Наталья Шевченко создала для «Прогресса» моноспектакль «Правила поведения в современном обществе» (16+) Жана-Люка Лагарса. Это ироничная вещь, в которой есть что-то беккетовско-абсурдистское. Драматург интересно разбирает предписания, которые окружают благовоспитанного обывателя. Вокруг рушится мир, а человек точно знает, как правильно обустроить свою жизнь, как выбрать имя ребенку, как организовать крестины... Премьера - 9 сентября.

Наталья Шевченко покает моноспектакль Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский композитор Ярослав Борисов и трио duso готовят премьеру необычного музыкального вечера в стиле авангард. Вдохновились творчеством американского новатора ХХ века Эрла Брауна, который экспериментировал с нотной записью, записав звуки в виде черточек. В «Графике звука» (16+) музыканты разложат на партитуры картины Марка Ротко, Хуана Миро и Аршиля Горки, используя музыкальные таблицы цвета по Римскому-Корсакову и Скрябину. Вечер запланирован на 23 сентября.

За детскую программу в «Прогрессе» отвечает Камиль Тукаев. В своем проекте «Сказки дяди Камы» он готовит серию интерактивных спектаклей в жанре сторителлинга по национальным сказкам. Первой артист разобрал корейскую сказку «Чепоги».

ДРАМТЕАТР: ПУШКИН, РОСТАН, ДЮРРЕНМАТТ, ЦЫПКИН

Кольцовский театр весь сентябрь будет готовиться к первой премьере 237-го сезона. 1 октября на Большой сцене покажут «Маленькие трагедии» по одноименному циклу пьес Александра Пушкина. Режиссером постановки выступит худрук театра Владимир Петров.

Второй премьерой нового сезона станет спектакль «Не скажу». Приглашенный режиссер из Москвы Семен Барков представит свое видение одноименной пьесы Александра Цыпкина. Первый показ «Не скажу» запланирован на декабрь - театр таким образом собирается сделать новогодний подарок воронежцам.

2 и 3 декабря пройдет традиционное СИТО (Современное Исследование Театральных Объектов). В рамках творческой лаборатории планируется показать три пьесы, с авторами которых сейчас ведутся переговоры.

Весной театр драмы представит публике еще две премьеры: «Романтики» Эдмона Ростана (спектакль будет ставить режиссер Сергей Филиппов) и «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта (над этой постановкой будет работать режиссер Ринат Ташимов).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: «КАРМЕН» И «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ»

Первую премьеру театр оперы и балета запланировал показать в октябре. Это будет балет «Хрустальный дворец» на музыку композитора Алексея Шора. Сейчас это название с успехом идет на крупных сценических площадках страны и мира. В Воронеже ставить балет будет хореограф Екатерина Миронова.

Еще одна премьера состоится в декабре. В репертуар театра вернется мировой классический шедевр - опера Жоржа Бизе «Кармен». Ставить будет московский режиссер Татьяна Миткалева. Дирижером-постановщиком выступит главный дирижер МАМТа имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов (он уже ставил в Воронеже - с Михаилом Бычковым «Свадьбу Фигаро»).